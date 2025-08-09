Зеленский ответил на возможность «обмена территориями», о чем намекал Трамп

Рубрики
Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Такое заявление в видеообращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир.
При этом он добавил, что Украина готова вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального и, главное, продолжительного мира – мира, который не развалится из-за желания Москвы.
Не конкретизируя о ком именно говорится, президент отметил, что все партнеры Украины должны понимать, что такое достойный мир. Владимир Зеленский подчеркнул, что эту войну нужно кончать, и Россия должна ее закончить.
