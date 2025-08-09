Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Такое заявление в видеообращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир.

"Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины – они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный живой мир, который люди будут уважать", – отметил украинский лидер.

При этом он добавил, что Украина готова вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального и, главное, продолжительного мира – мира, который не развалится из-за желания Москвы.

Не конкретизируя о ком именно говорится, президент отметил, что все партнеры Украины должны понимать, что такое достойный мир. Владимир Зеленский подчеркнул, что эту войну нужно кончать, и Россия должна ее закончить.

"Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое", – подчеркнул президент.

Читайте на портале "Комментарии" — американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предлагают как территориальные уступки со стороны Киева, так и возвращение отдельных районов Украины Россией. Об этом сообщает Clash Report.

"Вы смотрите на территорию, за которую шли бои три с половиной года, где погибло много россиян и много украинцев. Поэтому мы анализируем эту ситуацию, но на самом деле стремимся вернуть определенную часть земель и осуществить их обмен. Это непросто. На самом деле все значительно сложнее. Но мы планируем изменить подход, достигнуть определенных домов. польза", — сказал он.



