На Зеленского давят: почему в Украине все чаще говорят о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще делает заявления о возможных переговорах о завершении войны из-за мощного давления, в том числе со стороны США, заявил политолог Андрей Городницкий.

Зеленский заявляет о готовности к переговорам. Фото из открытых источников

"Белый дом хочет заморозить войну в Украине до президентских выборов в США. Это позволит Джо Байдену сказать американцам, что победили, поскольку остановили войну. Американцам нет смысла объяснять, сколько украинских территорий захватили россияне и кто контролирует города на Донбассе. Им достаточно говорить, что Штаты победили, потому что война остановилась. Аналогично США поступают с Израилем, где новые конфликты вспыхивают каждое десятилетие", — подчеркнул Андрей Городницкий.

Политолог отметил, что Зеленский уже прямо говорит, что Украине никто не обещает победу, а союзники не хотят даже слышать о границах 1991 года. По его словам, западным партнерам достаточно, что Украина сохранила свой суверенитет и в перспективе до 2030 года сможет присоединиться к ЕС.

"Торпедируя вопросы переговоров, США фактически подыгрывают России. Штаты категорически не хотят переходить "красные линии", которые прописали в своих военных доктринах. Им гораздо комфортнее заморозить войну в Украине, чем поднимать ставки в противостоянии с Россией", – сказал эксперт.

Андрей Городницкий отметил, что партнеры искусственно ограничивают Украину в технике и оружии, поскольку далеко не все обещанное вооружение приезжает и попадает на фронт.

"Это все искусственно созданная ситуация, чтобы заставить Украину согласиться на переговоры. Очевидно, если бы у нас все было хорошо на фронте, Зеленский не изменил бы риторику и не заговорил о переговорах", — добавил политолог.