На заседание НАТО пригласили Украину и Грузию

На следующей неделе впервые в 2022 году состоится заседание Совета глав оборонных ведомств стран НАТО в формате онлайновой встречи. На конференцию также были приглашены представители Украины и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба НАТО. Согласно сообщению, онлайн-заседание Военного комитета НАТО состоится 12 и 13 января.

НАТО - фото из открытых источников

Первый день будет посвящен военно-стратегическому мышлению и обсуждению ведения обороны и боевых действий НАТО. Второй день начнется с выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. После выступления Столтенберга состоится обзор текущей ситуации и обсуждение действующей позиции НАТО по сдерживанию и обороне.

Позже министры обороны проведут встречу с украинскими и грузинскими представителями. В повестке дня обсуждение безопасности Украины и Грузии, а также прогресс во внедрении оборонных реформ.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил на следующую неделю специальную встречу послов союзников и высших российских чиновников, поскольку обе стороны стремятся к диалогу, чтобы предотвратить открытый конфликт вокруг Украины. Такое заявление сделал во вторник, 4 января, представитель НАТО.

Обеспокоенный военным наращиванием России вдоль границы с Украиной, западный военный альянс месяцами добивался встречи Совета Россия-НАТО, но форум, казалось, был под угрозой после спора о шпионаже в октябре. Заседание совета в формате, используемом для диалога с 2002 года, состоится в Брюсселе 12 января после того, как официальные лица США и России проведут переговоры по безопасности 10 января в Женеве.

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