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На Западе хотят предложить Киеву "соглашение": что известно

США и Германия не заинтересованы в победе России, но опасаются "расходов и рисков", связанных с триумфом Украины, пишут журналисты.

сегодня, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Некоторые западные чиновники предлагают украинским властям условия для соглашения, мол, территориальную уступку стране-агрессорке РФ, а обмен вступления в НАТО или в состав Евросоюза, или озвучивают обещание в долгосрочной военной и экономической помощь. Эта инициатива связана с "неуверенностью", что война может перерасти в затяжную.

На Западе хотят предложить Киеву "соглашение": что известно

На Западе боятся затяжной войны в Украине (фото из открытых источников)

В публикации The Wall Street Journal утверждается, что Соединенные Штаты и ключевой союзник Вашингтона на территории Европы – прежде всего Германия – не хочет, чтобы российские оккупанты победили Украину, но боятся еще больших расходов и учитывают риски, связанные с поддержкой Украины до окончательной победы. 


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По утверждению журналистов, многие чиновники с Запада, которые озвучивают свои мысли частно, не уверены в намерениях Запада предоставить возможности украинским властям самостоятельно определять результаты войны.

Есть возможные опасения, что максимальная цель Украины, при этом, "гарантирует бесконечную войну", и, чтобы этого не произошло, украинским властям намерены предлагать "компромисс": потеря территорий в обмен на вступление в Альянс или Евросоюз, или будут обещать дальнейшую поддержку.

Авторы публикации разъясняют эту позицию стремлениями западных политиков удержать негативные влияния от военного вторжения РФ против Украины на развитие мировой экономики, отмечая неуверенность поддержки западных избирателей дальнейшей помощи для Украины, их "неверие" в способность украинских Вооруженных Сил полностью победить захватчиков из РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил на сообщение об "обмене украинской территории" и сделал новое заявление о переговорах с РФ



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