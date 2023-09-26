На саммите G20 произошел скандал с российской делегацией: появились новые подробности

В прошлом году на саммите G20, состоявшемся в Индонезии, имела место скандальная история с представителями российской делегации. Руководитель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила: “Давайте на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров". Вицеспикер украинского парламента Елена Кондратюк тогда дала ответ: "С преступниками не говорим".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (фото из открытых источников)

Для журналистов "Украинской правды" Кондратюк рассказала о скандальном случае, вспомнив, как представители российских спецслужб следили за украинской делегацией.

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“Для меня это впервые была такой степени возможность заявить о преступлениях РФ и призвать исключить Россию из G20, превратив организацию в G19”, — рассказала вицеспикер.

“G20 – это огромная махина, там есть разные уровни. Там собираются президенты, министры иностранных дел, руководители парламентов. Туда приехали спикеры практически всех стран, входящих в двадцатку. Для россиян это была комфортная возможность использовать все свои спичи и нарративы”, – продолжила она.

В момент, когда россиянка Матвиенко выступила со своим скандальным заявлением, украинцы присутствовали на заседании.

"Я в этот момент, честно говоря, думала, что если бы у меня были какие-то стрелы яда или еще что-то, то я бы выпустила их, извините" — говорит руководитель украинской делегации.

“Было тяжело, но мы справились, дали достаточно громкий сигнал. И приятно, когда видишь, как вокруг Украины консолидируются, например, спикер Великобритании, два спикера Австралии”, — вспомнила эти события вицеспикер.

Много провокаций от россиян тоже было, заметила Кондратюк: "Например, только выходишь в кулуары, а на тебя набегает пять камер с микрофонами, которые начинают выкрикивать: "Кто заплатил за вашу поездку?", "Правда, что американцы и вы агенты того-то?”, “...что Великобритания вам купила билет?”. Ну и тому подобное”.

Елена Кондратюк вспоминает, что за ними шпионили представители спецслужбы РФ: “Это было видно. Мы старались нигде не есть, ничего там не пить, это было довольно напряженно”.

Она вспоминает, что Матвиенко сопровождало немало охранников. Они боялись, что украинцы сделают им что-нибудь неприятное.

У нас не было ни разговора, ничего подобного. Она не выдержала моего взгляда, просто спряталась. Было видно, что весь этот пафос, который был до этого, что мы такие сильные, оно все угасает. Осталась только бутафория”, — подытожила Елена Кондратюк.

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