На посошок: к чему приведут милости Трампа

Пока еще президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, который ранее дважды признавал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком в период перед инаугурацией Трампа. О последствиях таких поступков Трампа в сравнении с украинскими реалиями рассказали политологи.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса подчеркивает, что во время переходного периода уходящие президенты часто принимают решения о помиловании.

"Их буквально забрасывают такими заявками. Это достаточно распространенное явление, – отмечает эксперт. – В случае с Трампом, правда, имеется нюанс. Он принимает решения, исходя из личных политических интересов и связей. В основном помилования касаются людей, которые лично для него важны, были в его команде, в штабе. Как тот же Майкл Флинн. Ходит слухи, что Трамп может помиловать и прочих друзей — Роджера Стоуна, Пола Манафорта, Джорджа Попадопулуса и так далее".

Илия Куса считает, что никаких последствий для Трампа после таких решений не будет.

"Как президент он имеет помиловать, кого хочет. Так что с точки зрения закона — к нему сложно придраться", – поясняет эксперт.

"Трамп не является системным политиком, – говорит директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала. – С моей точки зрения, он вообще случайный человек не только на посту президента, но и вообще в политике. Поэтому его действия не всегда можно пояснить политической целесообразностью. Скорее – личным опытом вне политики. И мне кажется что действия, которые сейчас предпринимает Трамп: не признает поражения при уже включенном механизме передачи власти, помилование людей близкого круга, — все это демонстрация того, что он боец и своих не бросает".



При этом, отмечает директор АМС, Трамп создает проблемы своему предшественнику и поспешным выводом американских войск (из того же Афганистана), и рядом других резонансных решений.

"Всё это создает проблемы для избранного президента Байдена. И больше напоминает не политическую борьбу, а бизнесовую. Что, впрочем, вполне в логике Трампа, – подчеркивает Виталий Бала. – Если сравнить с Украиной, то так действовали почти все наши уходящие президенты. Уходя, оставляли массу проблем соперников. А некоторые еще и активно торговали должностями и званиями".

Впрочем, чиновники — не единственные, кто оказался в милости у уходящего президента. Так, портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме прошла традиционная церемония помилования индейки накануне национального праздника Дня Благодарения. В последний раз ее провел действующий президент США Дональд Трамп, который оставит свой пост в январе 2021 года.





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