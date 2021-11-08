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На польско-белорусской границе горячо: в Польше вспомнили «зеленых человечков» в Крыму

Министерство национальной обороны Польши встревожено ситуацией на польско-белорусской границе

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Нелегальные мигранты, которые при поддержке белорусских служб пытаются прорвать белорусско-польскую границу, в воскресенье пошли атакой на польских военнослужащих. Как информирует издание "Комментарии", видео, подтверждающее данную информацию в Твиттере разместило Министерство национальной обороны Польши.

На польско-белорусской границе горячо: в Польше вспомнили «зеленых человечков» в Крыму

Провокации на границе Польши. Фото: из открытых источников

Ранее Варшава сообщила, что обеспокоена ситуацией, которая вот уже несколько месяцев наблюдается на польско-белорусской границе. Потому было принято решение на помощь пограничникам направить около 10 тысяч польских солдат, которые также несут службу на границе.

Информацию прокомментировал известный украинский политический эксперт Михаил Бесараб.

"На польско-белорусской границе горячо. "Белорусские пограничники", не скрываясь, атакуют Польшу вместе с мигрантами. Польские чиновники сравнивают ситуацию с "зелеными человечками" в Крыму", – написал Михаил Бесараб на своей странице в Facebook.

Политолог отмечает, когда-то считалось, что Россия попытается атаковать НАТО через одно из трех балтийских государств. Такие были расчеты. Теперь же видно, что Кремль решил нанести более глубокий удар – сразу пошел на Польшу. 

"Москва спешит и обходит обходные маневры. Зачем эти лишние реверансы? Кремль действует более прямолинейно, чем предполагалось раньше даже в самых смелых прогнозах", – отметил Михаил Бесараб.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сейм Польши без долгих рассуждений дал зеленый свет новым заграждениям на границе с Беларусью. Ни один депутат нижней и верхней палат Сейма не высказался против такого решения. Наоборот, требовали серьезно подойти к решению этого непростого вопроса.



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Источник: https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1457310166211235843
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