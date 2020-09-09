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Главная Новости Политика внешняя политика На несколько десятков российских самолетов наложили арест из-за незаконных полеты в оккупированный Крыму
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На несколько десятков российских самолетов наложили арест из-за незаконных полеты в оккупированный Крыму

Заочно арестованы 65 воздушных судов 40 российских авиакомпаний

сегодня, 22:25
Автор:

Дмитрий Симоненко

По ходатайству прокуратуры Автономной республики Крым наложены аресты на 65 самолетов некоторых российских авиакомпаний - нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры полуострова.

На несколько десятков российских самолетов наложили арест из-за незаконных полеты в оккупированный Крыму

Фото: А. Гордеев, источник: Ведомости

"Под процессуальным руководством прокуратуры, Управления СБУ в АР Крым расследует уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее", - говорится в сообщении.

Сообщается, что, начиная с марта 2014 года, Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов, а также гарантировать безопасность полетов. Официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова.

Отмечается, что, несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

"В связи с этим, прокуратура Автономной Республики Крым совместно с Главным управлением СБУ в Крыму обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда и выезда на оккупированный полуостров и правил международных полетов, пока арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - подчеркивается в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что суд обязал СБУ возбудить уголовное дело по подозрению Ермака в государственной измене и шпионаже.


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