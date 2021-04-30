На киргизско-таджикской границе вновь горячо: новые подробности

Сегодня, 30 апреля, в Лейлекском районе Баткенской области республики Кыргызстан состоялась очередная перестрелка на пограничном пункте. Об этом сообщают киргизские СМИ со ссылкой на местное МВД.

ВС Кыргызстана - фото: sport.kg

Они отмечают, что бой продолжается уже около часа. Сейчас Киргизская сторона сообщает о наличии раненых, среди которых работники милиции. Информации о точном количестве жертв пока нет.

Также СМИ Кыргызстана утверждают, что в социальных сетях люди сообщают о захвате сел в Лейлекском районе вооруженными силами Таджикистана. МВД Кыргызстана пока не подтвердило такой информации, но и не опровергло ее.

Напомним, что 29 апреля, военные Таджикистана обстреляли киргизских пограничников на трех заставах и двух пограничных пунктах. А в ответ на агрессию с таджикской стороны военные Кыргызстана захватили пограничную заставу "Ходжа А'лло".

Добавим, что в средине октября 2020 года Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нападениях и нарушении перемирия при посредничестве России, поскольку на Южном Кавказе продолжались самые ожесточенные бои, начиная с 1990-х годов.

Баку заявил, что в результате армянского ракетного удара в городе Гянджа погибли 13 мирных жителей и более 40 получили ранения, а Ереван обвинил Азербайджан в продолжающихся обстрелах.

Уже 17 октября правительства Армении и Азербайджана, участвующие в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, договорились о гуманитарном перемирии. Решение было принято благодаря заявлению президентов Франции, России и США, которые представляют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ.



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