На фоне позорного отступления: Кадыров хочет обсудить с военкорами, что такое патриотизм

Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается выйти на руководство рф, чтобы "разъяснить им ситуацию, если в проведение спецоперации не внесут изменения. Об этом он сказал в голосовом сообщении, которое опубликовал ночью в своем телеграм-канале, передает Новая газета.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров сказал, что он не стратег, но министерством обороны рф были допущены ошибки. Он полагает, что будут сделаны соответствующие выводы. Глава Чечни также уверен, что все деоккупированные украинскими войсками города вернутся под контроль российских войск. Кроме того, он заявил, что "там уже находятся наши люди, ребята, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы".

Вместе с тем Рамзан Кадыров информировал о том, что собирается встретиться с военными корреспондентами и поговорить о патриотизме. По его словам, они "должны закрывать глаза на мелочи и проявить патриотизм. <…> Патриот не должен обижаться, у него не должно быть врагов из-за того, что кто-то что-то не так сделал".

Также глава Чечни раскритиковал военкоров за отсутствие информации о ситуации с отводом войск, мол людей не успели подготовить к тому, что армия уйдет из Изюма, Балаклеи и Купянска.

Ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью изданию оценил ситуацию на фронте на 200-й день с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. По его словам, 200-й день открытой войны обозначил некую новую категорию России – как "страны 200" — фактически Россия идет к своему бесславному концу. Если ранее россияне называли Украину "страной-ошибкой", несостоявшимся государством, то мы теперь считаем, что они – "страна 200".





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