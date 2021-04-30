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На Донбассе открыли первое европейское представительство: детали

В Славянске открылось первое консульство европейской страны

30 апреля 2021, 14:17
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 30 апреля, Председатель комитета по иностранным делам латвийского Сейма Рихардс Колс утвердил открытие Почетного консульства Латвии в городе Славянск Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба посольства Латвийской Республики в Украине.

На Донбассе открыли первое европейское представительство: детали

Латвия - фото с открытых источников

В заявлении отмечается, что латыши назначили своим Почетным консулом на Донбассе Александра Павенка.

Такой шаг латвийская сторона описывает, как признак поддержки территориальной целостности Украины. Кроме того, Клос отметил, что Латвия хочет развивать отношения с Донецкой областью в области образования, экономики, а также продвигать туризм в Донбассе.

Напомним, что в ноябре 2019 года Служба безопасности Украины объявила заместителю мэра Славянска подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической группы или террористической организации. Силовики утверждали, что политик способствовал легализации пророссийских боевиков на Донбассе через создание так называемой "народной дружины" и помогал в проведении фейкового референдума о так называемой независимости.

Также в сентябре 2020 года удостоверение кандидата в мэры получила бывшая руководитель Славянска Неля Штепа. В свое время она оказалась на скамье подсудимых по обвинению в сепаратизме. Экс-мэра обвинили в том, что она призвала российского президента Владимира Путина ввести войска в город. На суде Штепа заявила, что хотела таким образом защитить Славянск от боевиков.

К слову, дело о захвате Славянская боевиками так называемой "ДНР" все еще остается не закрытым. В 2017 году Нелю Штепу выпустили под домашний арест. А сама она через Европейский суд отсудила у Украины 3600 евро за "нарушение права на свободу".


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Источник: https://www.facebook.com/EmbassyOfLatviaInUkraine/posts/1804282659772487
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