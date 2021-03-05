На Донбассе – обострение, в переговорах – тупик: к чему готовиться

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Визит Зеленского на Донбасс, очередные тупиковые
заседания ТКГ, заявления оккупантов из ОРДО о "разрешении на ведение
предупредительного огня для подавления огневых точек противника"… "Комментарии" спросили экспертов, чего ждать по
кейсу Донбасса в ближайшее время – как на дипломатическом поле боя, так и на
собственно фронте.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Профессор политологии Киево-Могилянской
академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька
Кучерива Алексей Гарань считает, что тупик в переговорах и обострение на фронте
были прогнозируемыми.
"Путин хотел добиться уступок от Украины. Он
поддержал предложение Зеленского о всеохватывающем перемирии. Но рассчитывал,
что это будет первым шагом для легализации боевиков, для прямых переговоров
Киева с оккупированными Донецком и Луганском, для претворения в жизнь идеи об
"особом статусе" ОРДЛО. И, действительно, были опасные действия со стороны
Офиса президента в этом направлении. 11 марта прошлого года Ермак и Кучма
парафировали соглашение о создании в рамках ТКГ т.н. Консультативного совета с
участием боевиков. Это бы легализовало последних как сторону переговоров, чего
допустить было нельзя. В Киеве проходили протесты, общественность и эксперты
высказали своего негодование. В итоге идея о Консультативном совете была
отвергнута и так и не была подписана", — отмечает Алексей Гарань.
А пока украинская сторона шла на уступки,
Россия ничего не сделала для того, чтобы начать продвижение даже по первой
части Минских соглашений, где очерчена составляющая безопасности. А именно –
полное прекращение обстрелов, разоружение, вывод войск.
"В итоге и Зеленский не сделал следующих
шагов. Не попал в тот капкан, который ему расставил Путин. Повторяется
ситуация, которая были при Порошенко. Ведь он после своего избрания тоже начал
с дипломатических шагов. Объявил о перемирии, даже продлил его. И лишь когда
стало ясно, что Россия и подконтрольные ей боевики не собираются соблюдать
перемирия, Порошенко отдал приказ о наступлении украинской армии. Потом было
вторжение российских войск — и всё вернулось к жесткому противостоянию, —
напоминает Алексей Гарань. — Зеленский пошел по схожему пути: надежда на
компромисс, на уступки со стороны Путина, а в ответ – стрельба и срыв всех
договоренностей".
И тогда, продолжает эксперт, Зеленский сделал
неожиданный ход для всех – ввел с помощью СНБО санкции против каналов
путинского кума и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. А потом и против
самого Медведчука.
"Это был сильный ход, которого точно не ожидали
ни Медведчук, ни Путин. В итоге произошло возвращение к той ситуации, которая
была в украино-российском противостоянии, начиная с 2016 года. Путин, не
получив уступок, которых хотел, возвращается к жесткому варианту. И тут важно
понять, что ни на какие уступки РФ и не пойдет. Что она понимает только силу.
Именно поэтому те действия, которые Зеленский предпринял внутри страны –
правильные. Мы показали международным партнерам, что готовы на компромиссы.
Даже на такие, какие нам не выгодны – как то же согласие имплементировать в
украинское законодательство формулу Штайнмайера. Для наших международных
партнеров всё ясно, мы сохранили свое лицо. В отличие от России, которая сейчас
устами боевиков говорит, что они готовы открывать "упреждающий огонь". То есть
фактически официально хоронит зыбкое перемирие", — подчеркивает Алексей Гарань.
По его мнению, Зеленскому важно сейчас не
останавливаться, не поддаваться на "обстрельный шантаж" со стороны Кремля, а
продолжать наступление на "пятую колонну". Доказывая, что он как президент
отстаивает национальные интересы. И проводя реальные реформы, в том числе
судебную, не ради траншей МВФ, а ради будущего Украины.
По мнению политолога Олега Гнатюка,
возвращение территорий Донбасса и прекращение войны на Востоке Украины будет не
быстрым по времени — и довольно болезненным.
"Ухудшение социальной, промышленной ситуации
на Донбассе, вербовка Россией трудоспособного населения Востока путем раздачи
российских паспортов, пропаганда и продвижение там "русского мира", кампании по
защите "русскоязычного населения" и т.д., и в дальнейшем будут
дестабилизировать ситуацию в регионе с целью давления на Украину и
международное сообщество. Следует также отметить, что Россия использует тактику
"гибридной войны", запугивая местное население, нивелируя правовую систему,
истощая ресурсы всей Украине и подрывая ее жизнеспособность", — подчеркивает
политолог.
Что в этой ситуации делать нашему государству?
Олег Гнатюк считает, что ответ лежит в плоскости экономических, социальных,
правовых интересов.
"В первую очередь — создание экономической
привлекательности, возможностей социальной и правовой защиты населения Востока,
осуществление мощного информационного воздействия на регион и создание
альтернативных информационных каналов, — отмечает он. — Также нашей власти
необходимо разработать пошаговый стратегический план деоккупации и реинтеграции
захваченных врагом территорий. Такой план должен включить интересы коренного
населения Востока, которое стремится в будущем жить на украинской территории,
но по объективным обстоятельствам сейчас такой возможности не имеет".
Важным эксперт считает и изменение в будущем
международного формата переговоров, поскольку Минские соглашения больше не
работают, а переговоры в рамках ТКГ часто заходят в тупик.
"На уровне международной политики ситуацию
качественно может изменить вступление Украины в ведущие европейские институции
— НАТО и ЕС, а также углубление стратегического партнерства с США. Как в
историческом прошлом, так и сегодня мы наблюдаем попытки России этому помешать.
Поэтому главным вызовом для нашего государства и общества является
осуществление необходимых реформ и приближение к стандартам этих организаций с
целью полноправного членства в них, — подчеркивает Олег Гнатюк. — В ближайшем
будущем не исключен и глобальный мировой конфликт, или т.н. "третья мировая
война". Многие факторы в современном мире указывают на это. К тому времени, как
это, возможно, произойдет, Украине важно быть максимально вооруженной и
способной себя защитить".
Ранее стало известно, какие решения готовит
СНБО по возвращению
Крыма Украине.
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