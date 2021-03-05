На Донбассе – обострение, в переговорах – тупик: к чему готовиться

Визит Зеленского на Донбасс, очередные тупиковые заседания ТКГ, заявления оккупантов из ОРДО о "разрешении на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника"… "Комментарии" спросили экспертов, чего ждать по кейсу Донбасса в ближайшее время – как на дипломатическом поле боя, так и на собственно фронте.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Путин хотел добиться уступок от Украины"

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань считает, что тупик в переговорах и обострение на фронте были прогнозируемыми.

"Путин хотел добиться уступок от Украины. Он поддержал предложение Зеленского о всеохватывающем перемирии. Но рассчитывал, что это будет первым шагом для легализации боевиков, для прямых переговоров Киева с оккупированными Донецком и Луганском, для претворения в жизнь идеи об "особом статусе" ОРДЛО. И, действительно, были опасные действия со стороны Офиса президента в этом направлении. 11 марта прошлого года Ермак и Кучма парафировали соглашение о создании в рамках ТКГ т.н. Консультативного совета с участием боевиков. Это бы легализовало последних как сторону переговоров, чего допустить было нельзя. В Киеве проходили протесты, общественность и эксперты высказали своего негодование. В итоге идея о Консультативном совете была отвергнута и так и не была подписана", — отмечает Алексей Гарань.

А пока украинская сторона шла на уступки, Россия ничего не сделала для того, чтобы начать продвижение даже по первой части Минских соглашений, где очерчена составляющая безопасности. А именно – полное прекращение обстрелов, разоружение, вывод войск.

"В итоге и Зеленский не сделал следующих шагов. Не попал в тот капкан, который ему расставил Путин. Повторяется ситуация, которая были при Порошенко. Ведь он после своего избрания тоже начал с дипломатических шагов. Объявил о перемирии, даже продлил его. И лишь когда стало ясно, что Россия и подконтрольные ей боевики не собираются соблюдать перемирия, Порошенко отдал приказ о наступлении украинской армии. Потом было вторжение российских войск — и всё вернулось к жесткому противостоянию, — напоминает Алексей Гарань. — Зеленский пошел по схожему пути: надежда на компромисс, на уступки со стороны Путина, а в ответ – стрельба и срыв всех договоренностей".

И тогда, продолжает эксперт, Зеленский сделал неожиданный ход для всех – ввел с помощью СНБО санкции против каналов путинского кума и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. А потом и против самого Медведчука.

"Это был сильный ход, которого точно не ожидали ни Медведчук, ни Путин. В итоге произошло возвращение к той ситуации, которая была в украино-российском противостоянии, начиная с 2016 года. Путин, не получив уступок, которых хотел, возвращается к жесткому варианту. И тут важно понять, что ни на какие уступки РФ и не пойдет. Что она понимает только силу. Именно поэтому те действия, которые Зеленский предпринял внутри страны – правильные. Мы показали международным партнерам, что готовы на компромиссы. Даже на такие, какие нам не выгодны – как то же согласие имплементировать в украинское законодательство формулу Штайнмайера. Для наших международных партнеров всё ясно, мы сохранили свое лицо. В отличие от России, которая сейчас устами боевиков говорит, что они готовы открывать "упреждающий огонь". То есть фактически официально хоронит зыбкое перемирие", — подчеркивает Алексей Гарань.

По его мнению, Зеленскому важно сейчас не останавливаться, не поддаваться на "обстрельный шантаж" со стороны Кремля, а продолжать наступление на "пятую колонну". Доказывая, что он как президент отстаивает национальные интересы. И проводя реальные реформы, в том числе судебную, не ради траншей МВФ, а ради будущего Украины.

"В ближайшем будущем не исключен и глобальный мировой конфликт"

По мнению политолога Олега Гнатюка, возвращение территорий Донбасса и прекращение войны на Востоке Украины будет не быстрым по времени — и довольно болезненным.

"Ухудшение социальной, промышленной ситуации на Донбассе, вербовка Россией трудоспособного населения Востока путем раздачи российских паспортов, пропаганда и продвижение там "русского мира", кампании по защите "русскоязычного населения" и т.д., и в дальнейшем будут дестабилизировать ситуацию в регионе с целью давления на Украину и международное сообщество. Следует также отметить, что Россия использует тактику "гибридной войны", запугивая местное население, нивелируя правовую систему, истощая ресурсы всей Украине и подрывая ее жизнеспособность", — подчеркивает политолог.

Что в этой ситуации делать нашему государству? Олег Гнатюк считает, что ответ лежит в плоскости экономических, социальных, правовых интересов.

"В первую очередь — создание экономической привлекательности, возможностей социальной и правовой защиты населения Востока, осуществление мощного информационного воздействия на регион и создание альтернативных информационных каналов, — отмечает он. — Также нашей власти необходимо разработать пошаговый стратегический план деоккупации и реинтеграции захваченных врагом территорий. Такой план должен включить интересы коренного населения Востока, которое стремится в будущем жить на украинской территории, но по объективным обстоятельствам сейчас такой возможности не имеет".

Важным эксперт считает и изменение в будущем международного формата переговоров, поскольку Минские соглашения больше не работают, а переговоры в рамках ТКГ часто заходят в тупик.

"На уровне международной политики ситуацию качественно может изменить вступление Украины в ведущие европейские институции — НАТО и ЕС, а также углубление стратегического партнерства с США. Как в историческом прошлом, так и сегодня мы наблюдаем попытки России этому помешать. Поэтому главным вызовом для нашего государства и общества является осуществление необходимых реформ и приближение к стандартам этих организаций с целью полноправного членства в них, — подчеркивает Олег Гнатюк. — В ближайшем будущем не исключен и глобальный мировой конфликт, или т.н. "третья мировая война". Многие факторы в современном мире указывают на это. К тому времени, как это, возможно, произойдет, Украине важно быть максимально вооруженной и способной себя защитить".

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