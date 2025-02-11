На чем цинично играет Трамп, пытаясь примирить Украину и Путина: чего хочет на самом деле

Президент США Дональд Трамп, продвигая мирную сделку между Украиной и РФ, лишь во вторую очередь озабочен соблюдением международного права и вопросами справедливости. Он играет на теме огромных жертв, которые несут обе стороны, и этой риторикой оправдывает то, что мир необходимо просто завершить как можно быстрее. Сам же Трамп явно видит себя лауреатом Нобелевской премии, что придает ему упорства. Такое мнение в эфире Radio NV высказал политолог Вадим Денисенко, передает портал "Комментарии"

Трамп заламывает руки и везде говорит о погибших в войне между Украиной и РФ, "забивая" этой темой вопросы справедливости мирной сделки. Фото: портал "Комментарии"

С того момента, как Трамп заявил о Нобелевской премии мира, которую он "заслуживал, но не получит", стало понятно, что это его личная история. Не тогда, когда он говорил о том, что он закончит войну за один день, а с того момента, когда он сказал о Нобелевской премии мира", — напомнил эксперт.

Денисенко считает, что слова Трампа о "Нобелевке" — прямой выпад в адрес президента США Барака Обамы, который, с точки зрения Трампа, незаслуженно получил Нобелевскую премию. Трамп же убежден, что закончив войну в Украине, именно он должен получить Нобелевскую премию мира.

Политолог убежден, что это очень важный личностный психологический момент для Трампа. И он на данный момент будет делать все от себя зависящее для того, чтобы сделка между Украиной и РФ состоялась.

"В этом есть большой плюс для нас, потому что он в этом персонально заинтересован. В этом и большой минус, потому что он может идти напролом для того, чтобы достичь своей цели", — указал Денисенко.

Что касается всего остального — пока это лишь риторические фигуры. Когда Трамп говорит о жертвах в центре Европы, которые приобрели промышленные масштабы, когда он говорит о больших жертвах этой войны, о том, что Путин не хочет, чтобы дальше умирали люди, — это все на самом деле риторические фигуры. Я бы на них особо не обращал бы внимание.

Тема жертв, по наблюдениям эксперта, с самого начала стала ключевой в риторике тех, кто продвигал и будет продвигать план Келлога-Трампа. Денисенко полагает, что это для Трампа лишь риторические фигуры, но он сознательно ставит на первое место не справедливость будущей сделки, не право, а вопрос жертв.

"И Трамп очень последователен в этих словах, и он будет об этом говорить. Просто все его истории, связанные с войной в Украине, будут всегда иметь доминанту того, что "мы должны подумать о жертвах", а право, справедливость и другие вещи у него всегда будут стоять на втором плане", — заключил политолог.

Как писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп торопится, : он желает положить конец конфликту, продемонстрировать силу и дипломатические способности и не хочет, чтобы Украина потерпела поражение. Но с другой стороны, он не хочет затягивать войну, заявил генерал армии США в отставке, бывший командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк. В свою очередь, пока российский правитель Владимир Путин не убедится, что не победит Украину, серьезных переговоров не будет. Главу Кремля нужно убеждать в этом и давить на него, а не пытаться прекратить огонь в сжатые сроки и любой ценой, как настроен Белый дом. Скорый мир станет поражением трампа, считает Кларк.



