Мюнхенская конференция по безопасности впервые без России: что планируют обсуждать мировые лидеры

Мировые лидеры собираются в эти выходные в Германии на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, на которой будет доминировать вопрос кризиса в Украине, поскольку крупные западные государства предупреждают, что Кремль, похоже, близок к началу вторжения. Об этом сообщает Reuters.

Вице-президент США Камала Харрис прибывает в международный аэропорт Мюнхена в канун Мюнхенской конференции по безопасности - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будут среди высокопоставленных гостей трехдневного мероприятия, известного как "Давос для обороны", который начнется в пятницу, 18 февраля, в роскошном отеле Bayerischer Hof в Мюнхене.

Ни одна российская делегация не посетит конференцию, заявил Кремль на прошлой неделе, что стало первой неявкой за многие годы, подчеркивая, насколько ухудшились отношения Востока и Запада.

Даже в разгар украинской революции, предшествовавшей аннексии Крыма Россией, присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что форум все больше становится пристрастным к Западу, "теряя свою инклюзивность, объективность".

Даниэла Шварцер, старший научный сотрудник Центра Белфера Гарвардской школы Кеннеди, сказала: "Россия имеет ограниченный интерес к диалогу и, в частности, открытому разговору о безопасности в Европе.

Противостояние в Украине – не единственный кризис, который заинтересует участников конференции. На круглых столах в субботу, в основной день событий, также будет рассмотрена нестабильная ситуация с безопасностью в Сахеле и возрождение ядерного соглашения Ирана 2015 года.

Глава конференции Вольфганг Ишингер сказал журналистам, что не может вспомнить момент, когда было "столько пересекающихся кризисов".

В выходные также пройдут громкие панели по теме криптовалюты, изменения климата и пандемии.

Но большая часть действия, вероятно, будет происходить в кулуарах главной сцены, сказала Ульрике Франке, сотрудник аналитического центра Европейского совета по международным отношениям.

Одной из них станет встреча министров иностранных дел стран группы семи промышленно развитых стран, которые должны рассмотреть украинский кризис.

"Важные вопросы обсуждаются на этих встречах за кулисами, – сказала Франке, – и только через месяцы, когда что-то объявляется, вы понимаете, что действительно произошло в Мюнхене".

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