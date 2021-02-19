Мюнхенская конференция по безопасности: новый формат и основные вопросы

Мюнхенская конференция по безопасности-2021 пройдет в онлайн-формате уже сегодня, 19 февраля. Известно, что среди специальных гостей ожидаются президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, а также многие другие мировые лидеры. "Комментарии" разбирались с экспертами, могут ли стороны принять какие-то решения, которые в будущем могут изменить ситуацию в мире и какие сигналы могут послать Российской федерации.



Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: РИА Новости

Значимость конференции

Директор Института внешне-политических исследований, профессор Киевского национального университета (КНУ) им. Шевченко, конфликтолог Григорий Перепелица отмечает, что Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) стала знаковым событием последних десятилетий. Именно она, по словам эксперта, дает заключительную годовую оценку состоянию безопасности в мире – от глобальны трендов до региональных, имеющих отношение к отдельным странам.

"Достаточно часто озвучивались определенные прогнозы, сценарии или вызовы. Особенно памятна Мюнхенская конференция 2007 года, когда президент РФ Владимир Путин фактически бросил перчатку в лицо глобальному доминированию США, заявив, что для современного мира невозможна однополярная модель… После этого таких ярких речей не припомню. Но определенные тенденции на МКБ освещались. Возможно, недочет таких конференций в том, что там не звучало каких-то ярких предложений. И, тем более, не было их реализации", – говорит Григорий Перепелица.

По его мнению, в этом году, скорее всего, также будет констатация наибольших угроз мировой безопасности.

"Прежде, будут говорить о COVID-19 и том, как с ним бороться. На втором месте, думаю, будет обсуждение климатических изменений. На третьем – локальные и региональные конфликты, которые стали наследием трансформации системы международных отношений от однополярного к многополярному миру", – отмечает эксперт.

Он уверен, что в своем выступлении президент США Джо Байден выскажет тезисы, которые обозначат приоритетные направления внешней безопасностной политики США в мире.

"Зацепит вопрос демократии, нарушения прав человека. В этом контексте, надо полагать, будет упомянута и Россия. Возможно, вспомнят о ней в ракурсе энергетической безопасности. Речь о строительстве "Северного потока-2". Думаю, Байден не обойдет стороной эту тему. Немцы же в этом вопросе всегда поддерживают РФ, – напоминает директор Института внешне-политических исследований. – Украину могут упомянуть в ракурсе российско-украинского конфликта на Донбассе, невыполнения Минских соглашений Россией, нарушения ею прав человека на Донбассе и в Крыму".

Минус предстоящей встречи в том, что мировые лидеры не смогут традиционно коммуницировать в рамках этой платформы. Ведь общение предстоит виртуальное, отмечает Григорий Перепелица.

"Они будут делать фактически заочные заявления. Так что, по большому счету, особых прорывов не ожидаю", – резюмирует эксперт.

Мероприятие состоится в обычном формате

Кандидат политических наук, эксперт-международник Александр Мишин обращает внимание, что 19 февраля пройдет в онлайн-формате лишь специальная сессия Мюнхенской конференции по безопасности. А само мероприятие в обычном очном режиме намечено на ближайшие месяцы.

"Вероятно, это будет май 2021 года. Именно к этому времени завершатся 100 дней обязательного масочного режима в США, введенные президентом Джо Байденом. Тогда же, будем надеяться, в странах Запада достигнут приемлемых показателей по вакцинации населения – и станет очевиден лидер в гонке вакцин. Также очную встречу в Мюнхене имеет смысл провести до саммита "Большой семерки" в британском Корнуолле, намеченном на 11-13 июня. Именно тогда будут приняты принципиальные решения относительно алгоритмов взаимодействия в условиях после завершения пика пандемии", – отмечает Александр Мишин.

Специальную сессию, которая пройдет на этой неделе, он считает скорее рамочным мероприятием. Его цель – расстановки акцентов для размышлений по трем направлениям: какие коллективные меры предпринимать на глобальном уровне, чтобы решать текущие и будущие проблемы человечества; оценка успехов и провалов в борьбе с пандемией; новое трансатлантическое сотрудничество.

"Именно позиции мировых лидеров по формату отношений между США и ЕС в сфере безопасности, задачи для НАТО и особенности взаимодействия с Великобританией в оборонной сфере после Brexit, представляют особый интерес, – считает эксперт. – Победа демократа Байдена на выборах в 2020 году – это мощный сигнал для завершения периода "беззападности". И четкий посыл, что ряды коллективного Запада снова будут плотно сомкнуты для противодействия внешним угрозам, к числу которых относятся возвышение Китая и дестабилизирующая деятельность России".

По мнению Александра Мишина, новая трансатлантическая повестка будет строиться на стержне, включающем общие ценности, интересы и глобальное влияние (ведь ЕС и США – это треть мирового ВВП и 60% прямых иностранных инвестиций).

"При этом в Берлине и Брюсселе хотят убедить Вашингтон, что более сильный ЕС будет содействовать укреплению позиций США, – отмечает эксперт. – президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон озвучат свое видение параметров трансатлантического сотрудничества, а именно: пути восстановления функциональных механизмов многосторонних действий; общие интересы и приоритеты для приложения коллективных усилий; приверженность общим ценностям, таким как справедливость, открытость, конкурентность по тем вопросам, где есть разночтения".

Напомним, эксперты проанализировали скандальный "мюнхенский план", который то исчез, то снова появился на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

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