Мягкая сила в новой реальности: Елена Зеленская анонсировала Киевский саммит первых леди и джентльменов

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Лилия Боровая
Елена Зеленская, фото: сайт Офиса Президента Украины
23 августа в столице Украины состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
Идейным вдохновителем саммита стала первая леди Украины Елена Зеленская. Саммит первых леди и джентльменов будут проведен с целью создания международной диалоговой платформы, которая позволит не только определять и обсуждать, но и решать гуманитарные проблемы разных стран по всему миру.
Первый такой саммит пройдет под девизом "Мягкая сила в новой реальности". Участники мероприятия уделят внимание вызовам и возможностям, которые появились в новой реальности, в которой старые привычные всем методы и инструменты уже не работают, в то время как новые еще не найдены либо не испытаны.
Первая леди Украины выразила надежду, что такие саммиты будут проводиться ежегодно, что позволит участникам влиять на решение актуальных проблем.
Ожидается, что в этом году на саммите первых леди и джентльменов выступит афганская кинорежиссер Сахра Карими, в эвакуации которой из Афганистана принимала участие Украина.
Гостями Киевского саммита первых леди и джентльменов, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, станут жены и мужья глав иностранных государств, а также украинские и международные эксперты из Бразилии, Израиля, Латвии, Ливана, Литвы, Германии, Сербии, Коста -реки, а также представители Европейского совета, ВОЗ и ООН Женщины.
Ранее "Комментарии" сообщали, что во время общения с представителями Европейской бизнес-ассоциации Елена Зеленская анонсировала создание Офиса первой леди.
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