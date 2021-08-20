Мягкая сила в новой реальности: Елена Зеленская анонсировала Киевский саммит первых леди и джентльменов

Елена Зеленская, фото: сайт Офиса Президента Украины

23 августа в столице Украины состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Идейным вдохновителем саммита стала первая леди Украины Елена Зеленская. Саммит первых леди и джентльменов будут проведен с целью создания международной диалоговой платформы, которая позволит не только определять и обсуждать, но и решать гуманитарные проблемы разных стран по всему миру.

Первый такой саммит пройдет под девизом "Мягкая сила в новой реальности". Участники мероприятия уделят внимание вызовам и возможностям, которые появились в новой реальности, в которой старые привычные всем методы и инструменты уже не работают, в то время как новые еще не найдены либо не испытаны.

"Первые леди и джентльмены не имеют политической власти, но могут привлекать внимание к актуальным гуманитарным вопросам на высшем уровне. До сих пор не существовало ни одной международной площадки, на которой мы могли бы коммуницировать на регулярной основе, обмениваясь опытом своих стран. Создавая такую платформу, как саммит первых леди и джентльменов, Украина задает новый тренд для всего мира ", — заявила Елена Зеленская.

Первая леди Украины выразила надежду, что такие саммиты будут проводиться ежегодно, что позволит участникам влиять на решение актуальных проблем.

Ожидается, что в этом году на саммите первых леди и джентльменов выступит афганская кинорежиссер Сахра Карими, в эвакуации которой из Афганистана принимала участие Украина.

Гостями Киевского саммита первых леди и джентльменов, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, станут жены и мужья глав иностранных государств, а также украинские и международные эксперты из Бразилии, Израиля, Латвии, Ливана, Литвы, Германии, Сербии, Коста -реки, а также представители Европейского совета, ВОЗ и ООН Женщины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во время общения с представителями Европейской бизнес-ассоциации Елена Зеленская анонсировала создание Офиса первой леди.

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