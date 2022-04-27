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Мы перешли в новую фазу, - Дмирий Кулеба

Министр МИД рассказал об успехах на дипломатическом фронте

сегодня, 09:53
Автор:

Козлова Альбіна
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Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о "ломании стен" дипломатами и формировании антивоенной коалиции в мире, поддерживающей Украину в войне против россии. По его словам, произошел исторический момент, и наша страна получила значительную поддержку от членов НАТО.

Мы перешли в новую фазу, - Дмирий Кулеба

Министерство иностранных дел, фото Facebook

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже никто не мечтал — перевод ВСУ на натовское оружие и на натовский стандарт и это уже происходит. Началось все с единичных шагов и решений, но президент смог убедить Байдена, что пора это сделать. К нам поехали гаубицы, но это начало и будет гораздо больше. Украинской армии будет чем воевать — это исторический момент. Сейчас видим много эмоций со стороны рф, там угрожают ядерной войной, потому что россия понимает, что идет не к своей победе", — подчеркнул дипломат.

Кулеба также добавил, что премьер, президент, Офис президента, МИД приложили к этой "ломанию стен" страха Запада перед россией титанические усилия. Также он добавил, что постоянно говорит партнерам: мы не боимся россии и вы не бойтесь — тогда мы победим, и признает, что иногда слишком много времени идет на убеждения партнеров по поставке оружия.

Дипломаты будут продолжать работу с партнерами по введению санкций против России по плану Ермака-МакФола.

Однако существует проблема с борьбой против российской пропаганды в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Там люди и власть должны знать правду об агрессоре и его военных преступлениях против украинцев и не помогать с обходом санкций, продажей оружия для россии. Поэтому дипломат призвал украинцев, имеющих возможность и доступ к информационным ресурсам этих стран, рассказывать и показывать, что происходит в Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", Арестович рассказал, насколько может затянуться позиционная война с оккупантами.


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Источник: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba
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