"Мы не остановимся, пока не будет справедливости": Кулеба о расследовании катастрофы МАУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по делу о расследовании катастрофы самолета МАУ под Тегераном украинская сторона намерена занять более жесткую позицию по отношению к Ирану. Об этом он заявил в интервью Kyiv Post, опубликованном 2 апреля.

По его словам, украинская сторона заинтересована в том, чтобы все виновные в катастрофе предстали перед судом. В то же время пока Иран пытается "уйти от ответственности и найти козла отпущения".

"Следствие должно продолжаться. Мы не остановимся, пока в этой трагической истории не восторжествует справедливость", — заявил Кулеба.

Также он подчеркнул, что поскольку Иран самостоятельно не может добиться справедливости, Киев настроен занять более жесткую позицию и вместе с другими странами рассматривает меры, чтобы "создать проблемы для Ирана и побудить его занять честную позицию".

Напомним, что авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года. Самолет Международных авиалиний Украины сбили военные Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), когда тот вылетал из аэропорта Тегерана. В результате погибли все пассажиры на борту — 176 человек, в частности, украинский экипаж.



Как ранее сообщали "Комментарии", Иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитии украинского пассажирского самолета МАУ 8 января 2020 года. Причиной катастрофы названа ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражескую цель". "Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты", — говорится в отчете.