Мы не можем остановить войну, если у России нет желания этого делать - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с российским министром Сергеем Лавровым заявил, что прекращение огня привязано к выполнению требований президента России Владимира Путина. Поскольку у Москвы нет желания прекращать войну, Киев тоже не может ее остановить.

Кулеба - фото из открытых источников

Об этом Кулеба сообщил на брифинге.





"Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию и нападение, нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано Российской Федерацией до выполнения требований, выдвинутых президентом Путиным в адрес Украины. В связи с этим я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет… мы будем защищать наших людей от российской Агрессии", — сказал он.





Отметим, Путин называл следующие условия для прекращения войны против Украины:

Признание аннексии Крыма

Признание так называемых "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей

Демилитаризация Украины

"Денацификация"





Напомним, Россия всячески старается втянуть в войну против Украины своих союзников по ОДКБ (Договор о коллективной безопасности, куда на данный момент входят РФ, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан; бывшие члены – Азербайджан, Грузия, Узбекистан). С территории Беларуси на нас уже летят ракеты и российские самолеты, но сама белорусская армия пока не вторгалась в Украину. Как события могут развиваться дальше? Удастся ли Путину найти союзников? Кого он еще может бросить на замещение российского "пушечного мяса"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. Даже страны, входящие в ОДКБ, не готовы предоставить военную помощь России Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский подчеркивает, что 20 лет путинской эпохи ознаменовались тем, что Путин, и сама Россия при нем стали центром сборки СССР 2.0.

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