"Мы не можем больше ждать": Зеленский срочно обратился к Конгрессу США

Владимир Зеленский призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить продление макрофинансовой помощи Украине, поскольку от нее зависит ситуация на поле боя.

Зеленский обратился к Конгрессу США. Фото из открытых источников

Президент заявил, что Украина "останется там, где сейчас находится на востоке", если не будет получать постоянную помощь от США. Он пояснил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения россиян с украинской территории им нужно больше оружия.

Владимир Зеленский подчеркнул, что "мы упустили полгода" из-за внутренних споров в Конгрессе США.

"Мы не можем больше ждать. Украина не может быть политическим вопросом между партиями. Критики помощи Украине не понимают ставок в полномасштабной войне. Если Украина упадет, Путин разделит мир на друзей и врагов РФ", — заявил украинский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.