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МВД призывает Интерпол исключить из состава страну-агрессора

Монастырский обратился к руководству Интерпола, чтобы исключили оттуда агрессора

сегодня, 14:47
Автор:

Козлова Альбіна
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Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что обратится в соответствующие международные организации по исключению агрессора из состава Интерпола. Поскольку агрессор нарушил международное право и продолжает осуществлять пропаганду дезинформации, совершать циничные преступления в отношении граждан. Поэтому чиновник в непосредственном обращении в Исполнительный совет призвал принять столь важное решение.

МВД призывает Интерпол исключить из состава страну-агрессора

Денис Монастырский, фото МВД

"Россия должна быть исключена из состава организации "Интерпол" за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине. Мы призываем Исполнительный совет немедленно принять такое решение!" — написал министр.

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Источник: https://www.facebook.com/moden.ua
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