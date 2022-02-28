МВД призывает Интерпол исключить из состава страну-агрессора

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Козлова Альбіна
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что обратится в соответствующие международные организации по исключению агрессора из состава Интерпола. Поскольку агрессор нарушил международное право и продолжает осуществлять пропаганду дезинформации, совершать циничные преступления в отношении граждан. Поэтому чиновник в непосредственном обращении в Исполнительный совет призвал принять столь важное решение.
Денис Монастырский, фото МВД
Как сообщал портал "Комментарии", в Ахтырке кафиры на БТР расстреляли автомобиль с людьми. Об этом в своем видеообращении сообщил мэр Павел Кузьменко. По словам градоначальника, перед поселком городского типа Чупаховка враг на БТР расстрелял легковой автомобиль ВАЗ. Оккупанты выбросили из машины пассажиров и поехали на этом же авто в сторону Чупаховки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения 28 февраля послал сигнал и российским солдатам. Он призвал их бросать технику, не верить командирам – и уходить с украинской земли. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал россиян потребовать от президента Владимира Путина остановить войну. Санкции идут плотно, только нарастая. Эксперты рассказали, что можно ожидать и как агрессия России и военное вторжение с обстрелами мирных жителей и все преступления оккупантов и санкции повлияют на будущее россиян.
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