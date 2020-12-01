Мусульмане Польши издали календарь с Крымом "в составе России"

Язык
Coinspot 02.12.2020
BTC/USD
19132.63
ETH/USD
600.54
LTC/USD
89.32
НБУ 02.12.2020
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
34.37
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
Мусульманская община Польши продемонстрировала календарь будущий год. На печатном изделии изображение мечетей, которые располагаются на аннексированном Крымском полуострове, подписаны "Российская Федерация".
Так, на страницах календаря изображены мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму.
Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов на своей странице в Facebook заявил, что очень надеется что такое поведение Объединения мусульман Польши является случайным, а календарь выпущен с ошибкой по вине производителя, которую заказчики просто-напросто не заметили.
Усейнов обратился к высокому мусульманскому коллегиуму Польши с просьбой разобраться с казусом, который возник из-за календаря.
Ранее "Комментарии" писали о том, что контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым и г. Севастополь задокументировали многочисленные нарушения украинского и международного законодательства одним из военных комиссаров временно аннексированного полуострова. Сотрудники ГУ СБ Украины в АР Крым выяснили, что подозреваемый после оккупации полуострова в 2016 году занял пост военного комиссара Республики Крым по Черноморскому и Раздольненском районах. Он организовывал и проводил принудительные призывные кампании крымчан на срочную военную службу в Вооруженные силы РФ.
Кроме того, стало известно, что российская сторона нарушает Конвенцию о правах ребенка. Ведь в Крыму несмотря на карантин продолжаются обучение так называемой "юнармии", которая служит полноценной подготовкой к армии и пропагандирует милитаризацию. Также дети лишены права избирать гражданство, им сразу навязывают российское.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости
OBZ
сегодня, 00:20
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////// OLIGARX DIKTATOR NATSU=SHOVINIST ZIUGANOVSKII KOMMUNIST =LIBERAL''NUI= SHURINOVSKII RASHUST EKZEKUTOR PALACH GITLER I STALIN 21 VEKA KORRUPTSUONER IMPERIALIST SEPARATIST TERRORIST MILITARIST CHEKIST OKKUPANT ANNEKSANT RUSSKO=FASHUSTKII ZAXVATCHIK =NOVICHOK= UBIITSA DESIATKOV SHURNALISTOV UBIITSA NEBESNOI UKRAINSKOI SOTNI UBIITSA BORISA NEMTSOVA UBIITSA DESIATKOV TUSIACH LIUDEI NA DONBASSE UBIITSA DEMOKRATII UBIITSA CHELOVECHNOI MIROLIUBIVOI SHUZNI===ETO KREMLEVSKII FIURER===VLADIMIR PUTIN.......=========NENAVID''TE ETOGO GOBLINA===PUTINA LIUTOI NENAVIST''IU SLAVIANE........LIUBITE BORISA NEMTSOVA UKRAINSKUIU NEBESNUIU SOTNIU I VSEX CHELOVECHNUX PROGRESSIVNUX LIUDEI.........ON===PUTIN VSEX NE UB''ET===NE SMOSHET POTOMU CHTO DOBRO VSEGDA POBESHDAET ZLO..........
OBZ
сегодня, 00:19
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////// Колишній політв'язень Балух подякував за підтримку та повідомив, що готується до операції.........TEPLUI SERDECHNUI ISKRENNII CHELOVEK===PRAVDOLIUB GOSPODIN VLADIMIR BALUX.......VOT TAKIE UKRAINTSU DOSTOINU STANOVIT''SIA LIDERAMI NOVUX GUMANISTICHESKIX PARTII TOTAL''NO FINANSIRUEMUX GOSUDARSTVOM..........========PODDERSHUTE UKRAINTSU VLADIMIRA BALUXA===ZASHITNIKA VASHEGO I UKRAINU NEZAVISIMOI DEMOKRATICHESKOI I SAMODOSTATOCHNOI........===========SKOREISHEGO VUZDOROVLENIIA VSESLAVIANSKOMU UKRAINSKOMU DEMOKRATICHESKOMU AKTIVISTU VLADIMIRU BALUXU........
OBZ
сегодня, 00:19
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////// Кулеба в разговоре с послом Ийдярто заявил о безосновательности спекуляций о "запугивании" венгров на Закарпатье, - МИД........FRANTSUZSKIE I GERMANSKIE SOVREMENNUE FASHUSTU PORABOTILI VOSTOCHNO=IUSHNUE STRANU ES I NATO===POL''SHU CHEXIIU SLOVAKIIU RUMUNIIU BOLGARIIU GRETSUIU ISPANIIU I KONECHNO VENGRIIU ZADEISTVUEMUIU KAK DESTABILIZATSUONNUI ANKLAV SLAVIANSKOGO MIRA........IMPERSKII BERLIN PODDEDRSHUVAET UKRAINU NE RADI DEMOKRATII INDUSTRII I RAZVITIIA DOROGOI UKRAINSKOI RAB=SILU A RADI DESTABILIZATSUI BERLIN PODDERSHUVAET UKRAINU OLIGARXICHESKI TOTAL''NO SRASTIVSHUS'' S PUTINSKOI ROSSIEI KOLONIZIRUIA===VSE VMESTE===BERLIN I MOSKVA STRANU EXS=USSR......POSLUSHAITE ZAIAVLENIIA PUTINISTA SHREDERA====VOT GDE NASTOIASHAIA PRAVDA I ISKRENNOST'' A ZAIAVLENIIA MARGINAL''NUX =REZOLIUTSUONNUX= =VLASTEI= ES===ETO PROPAGANDISTKII SHUPEL OBOLVANIVAIUSHII NARODNUE MASSU.........=========UKRAINTSU===VU NAXODITES'' MESHDU =MOLOTOM= I =NAKOVAL''NEI= ===TVARIAMI===SATANISTAMI SPLOCHENNO SODERSHASHIMI VSE NARODU VOSTOCHNEE FASHUSTKOGO BERLINA 2=VTORUMI I 3=TRET''IMI MARIONETOCHNUMI FORMATSUIAMI.........TRAMP S DSHONSONOM OCHEN'' NE ZRIA OTOSHLI OT ETOI ZVERINNOI MERKELEVSKO=PUTINSKOI PORABOTITEL''NOI STAI I AMERIKANSKII NAROD===VOZMOSHNO INSTINKTIVNO USTREMLIAIAS'' K CHELOVECHNOI TUMANNOI V NASHEM MIRE TSUVILIZATSUONNOI CHISTOTE IZBRAL NOVUM PREZIDENTOM GOSPODINA DSHO BAIDENA.......KAK SHE XOCHETSIA UVIDET'' SVETLOGO PROGRESSIVNOGO DEMOKRATICHESKOGO LIDERA V ETOM MERZKOM MIRE PARAZITICHESKOI NASHUVU I CHISTOGANA........VSPOMNITE PROSHLUI VEK===KAK VSE TRAGICHNO =ZAKRUCHIVALOS''= 100 LET NAZAD I ZADAITE SEBE VOPROS===KUDA MU VSE IDEM===K CHEMU==K NOVOMU MIROVOMU MILITARISTICHESKOMU PEPELISHU ILI K MIROLIUBIVOMU DEMOKRATICHESKOMU PROGRESSU........=========ODNOZNACHNO===PUTIN MERKEL'' TRAMP MAKRON DSHONSON TSZUN''PIN===POSHLI VON IZ VLASTI I POLITIKI.......=========BUD''TE VU UKRAINTSU DEMOKRATICHESKIM BRIUSSEL''SKIM AVANGARDOM===OCHEN'' SVETLOI CHISTOI DOBROI BLAGORODNOI FORMATSUEI ZNAIUSHEI KAK DOLSHNA RAZVIVAT''SIA CHELOVECHESKAIA TSUVILIZATSUIA.......=========BORIS NEMTSOV I UKRAINSKAIA NEBESNAIA SOTNIA VEDUT SLAVIAN K GUMANNUM BRIUSSEL''SKIM TSUVILIZATSUONNUM VUSOTAM.......