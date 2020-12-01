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Главная Новости Политика внешняя политика Мусульмане Польши издали календарь с Крымом "в составе России"
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Мусульмане Польши издали календарь с Крымом "в составе России"

В календаре изображены мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму с указанием как "Российская Федерация"

1 декабря 2020, 23:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

Мусульманская община Польши продемонстрировала календарь будущий год. На печатном изделии изображение мечетей, которые располагаются на аннексированном Крымском полуострове, подписаны "Российская Федерация".

Мусульмане Польши издали календарь с Крымом "в составе России"

Так, на страницах календаря изображены мечети в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму. 

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов на своей странице в Facebook заявил, что очень надеется что такое поведение Объединения мусульман Польши является случайным, а календарь выпущен с ошибкой по вине производителя, которую заказчики просто-напросто не заметили.  

Усейнов обратился к высокому мусульманскому коллегиуму Польши с просьбой разобраться с казусом, который возник из-за календаря.

Ранее "Комментарии" писали о том, что контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым и г. Севастополь задокументировали многочисленные нарушения украинского и международного законодательства одним из военных комиссаров временно аннексированного полуострова. Сотрудники ГУ СБ Украины в АР Крым выяснили, что подозреваемый после оккупации полуострова в 2016 году занял пост военного комиссара Республики Крым по Черноморскому и Раздольненском районах. Он организовывал и проводил принудительные призывные кампании крымчан на срочную военную службу в Вооруженные силы РФ.

Кроме того, стало известно, что российская сторона нарушает Конвенцию о правах ребенка. Ведь в Крыму несмотря на карантин продолжаются обучение так называемой "юнармии", которая служит полноценной подготовкой к армии и пропагандирует милитаризацию. Также дети лишены права избирать гражданство, им сразу навязывают российское.



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Источник: http://mzr.pl/kalendarz-2021/?fbclid=IwAR3SgLojFf7HZG569_hJhVanoBmPzl5diHVljw-w4rFqySwVpH6BMckb2-4
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