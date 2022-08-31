Может возникнуть окно для переговоров: Кулеба допустил возобновление переговоров с РФ

Кремль имеет такое представление о мирных переговорах – представители РФ приехали, положили на стол ультиматум о полной капитуляции Украины, и украинская делегация, представляющая Украину, должна с этим согласиться. Киев имеет другую позицию – хочет проведения диалога, во время которого будут подыскивать взаимоприемлемые решения, и будет проявлено уважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Когда Россия изменит свой подход, перестанет жить своими фантазиями о том, что они одержат победу в этой войне — тогда посмотрим, может возникнуть окно для переговоров", – заявил Дмитрий Кулеба.

Дипломат добавил, что украинская сторона поняла, что с представителями РФ не о чем говорить, когда не смогла перевести язык ультиматума в русло диалога.

Отметим, полномасштабной российское вторжение началось 24 февраля. После этой даты состоялись несколько раундов переговоров между Украиной и Россией, но о конкретных договорённостях, чтобы прекратить боевые действия во время переговоров так и не было договорено. После того, как Россия продолжала массированное наступление и начала выдвигать ультиматумы Киеву, переговоры зашли в тупик и прекратились.

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