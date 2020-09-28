Может ли Украина поддержать независимость Косово после признания паспортов: прогноз экспертов

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Таисия Ерохина
В МИД Украины сообщили, что наша страна
признала паспорта самопровозглашенного государства Косово. Но пока не признала
независимость Косово, хоть делает шаги в этом направлении. Эксперты для портала
"Комментарии" оценили решение о возможном признании Украиной независимости
Косово — и его возможные последствия.
Политолог, директор
Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков
подчеркивает, что признание и даже только контакты с Косово это — тема острая.
В данный момент Косово признано 116 странами (включая США и большинство стран
ЕС). Отказались признавать Косово тоже немало государств. Среди них Украина,
Испания, Словакия, Греция, Кипр, Румыния.
"США тут давят на всех, и мы — не исключение,
– поясняет эксперт. – Давно бы признали, если бы не Крым. Боимся, что наше
признание ударит по нам же самих бумерангом".
Паспорта, по мнению Павла Рудякова, это –
явный шаг к признанию, хотя в МИД это отрицают.
"Тема непростая, но она идет вперед и развивается,
независимо от нас. У нас нет своей позиции ни по ней, ни по многим другим
вопросам. Вот, и крутимся, как флюгер", – резюмирует политолог.
Эксперт-международник Антон Кучухидзе не видит
проблем в связи с признанием Украиной общегражданских паспортов Косово для
оформления виз.
"По словам замглавы МИД Украины Василия Боднара,
даже Сербия признала большинство косовских документов. А относительно паспортов
Косово – он консультировался с сербскими дипломатами. Замминистра также
подчеркнул, что эти действия не имеют ничего общего с признанием международной
правосубъектности Косово", – подчеркивает Антон Кучухидзе.
В то же время эксперт призывает Украину не
забывать о своих национальных интересах в разрезе данной ситуации. Равно как о
том, что у нас под боком – страна-агрессор, которая только и ждет, чтобы
использовать ту или иную промашку официального Киева с пользой для себя.
"Мы находимся в пространстве СНГ, где РФ
плодит кучу замороженных конфликтов. А потом признает неподконтрольные
территории — или присоединяет их к себе, – отмечает Антон Кучухидзе. – Поэтому
Украине нужно быть очень осторожной в вопросах Косово. В 2008 году
российско-грузинская война стала фактически ответом РФ на то, что часть Запада
признала одностороннее провозглашение независимости Косово. Вскоре после этого
россияне в таком же формате – абсолютно незаконно — признали Южную Осетию и
Абхазию. Так что во всей этой геополитической игре нам важно не забывать о
национальных интересах. Надеюсь, в МИД это понимают – и будут принимать те или
иные решения, исходя исключительно из интересов Украины".
Политический обозреватель, эксперт Украинского
института политики (УИП) Руслан Бизяев, комментируя резонанс вокруг косовских
паспортов и украинского к ним отношения, предлагает представить ситуацию с
Турцией и оккупированным россиянами Крымом.
"Давайте представим, что президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган решит пускать в свою страну жителей Крыма по
общероссийским паспортам. Мол, это гуманитарная миссия, чтобы облегчить им
жизнь. Представляете, что было бы в нашей прессе? МИД бы топал ногой, требовал
объяснений. У нас же сейчас — плюс-минус похожая ситуация, – считает эксперт
УИП. – Нам поясняют, что прием Украиной общегражданских паспортов Косово для
оформления виз введен "с целью нормализации режима поездок в Украину жителей
Косово, прежде всего с гуманитарной целью". И, мол, нет тут признания Украиной
Косово де-юре. Согласитесь, странная ситуация. А потом мы еще спрашиваем,
почему нас не поддерживают, почему на нас косо смотрят".
Руслан Бизяев подчеркивает, что Косово
признали в основном те, у кого нет территориальных споров с соседями. Впрочем,
сам факт признания уже открывает ящик Пандоры, уверен эксперт.
"Украине же, учитывая ситуацию с Крымом, с
Донбассом, лучше максимально абстрагироваться от ситуации с Косово. Потому что
это сыграет против нас", – уверен Руслан Бизяев.
Ранее эксперты назвали риски легализации двойного
гражданства в Украине.
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