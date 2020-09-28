Может ли Украина поддержать независимость Косово после признания паспортов: прогноз экспертов

В МИД Украины сообщили, что наша страна признала паспорта самопровозглашенного государства Косово. Но пока не признала независимость Косово, хоть делает шаги в этом направлении. Эксперты для портала "Комментарии" оценили решение о возможном признании Украиной независимости Косово — и его возможные последствия.

"Боимся, что наше признание ударит по нам же самих бумерангом"

Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков подчеркивает, что признание и даже только контакты с Косово это — тема острая. В данный момент Косово признано 116 странами (включая США и большинство стран ЕС). Отказались признавать Косово тоже немало государств. Среди них Украина, Испания, Словакия, Греция, Кипр, Румыния.

"США тут давят на всех, и мы — не исключение, – поясняет эксперт. – Давно бы признали, если бы не Крым. Боимся, что наше признание ударит по нам же самих бумерангом".

Паспорта, по мнению Павла Рудякова, это – явный шаг к признанию, хотя в МИД это отрицают.

"Тема непростая, но она идет вперед и развивается, независимо от нас. У нас нет своей позиции ни по ней, ни по многим другим вопросам. Вот, и крутимся, как флюгер", – резюмирует политолог.

"Украине нужно быть очень осторожной в вопросах Косово"

Эксперт-международник Антон Кучухидзе не видит проблем в связи с признанием Украиной общегражданских паспортов Косово для оформления виз.

"По словам замглавы МИД Украины Василия Боднара, даже Сербия признала большинство косовских документов. А относительно паспортов Косово – он консультировался с сербскими дипломатами. Замминистра также подчеркнул, что эти действия не имеют ничего общего с признанием международной правосубъектности Косово", – подчеркивает Антон Кучухидзе.

В то же время эксперт призывает Украину не забывать о своих национальных интересах в разрезе данной ситуации. Равно как о том, что у нас под боком – страна-агрессор, которая только и ждет, чтобы использовать ту или иную промашку официального Киева с пользой для себя.

"Мы находимся в пространстве СНГ, где РФ плодит кучу замороженных конфликтов. А потом признает неподконтрольные территории — или присоединяет их к себе, – отмечает Антон Кучухидзе. – Поэтому Украине нужно быть очень осторожной в вопросах Косово. В 2008 году российско-грузинская война стала фактически ответом РФ на то, что часть Запада признала одностороннее провозглашение независимости Косово. Вскоре после этого россияне в таком же формате – абсолютно незаконно — признали Южную Осетию и Абхазию. Так что во всей этой геополитической игре нам важно не забывать о национальных интересах. Надеюсь, в МИД это понимают – и будут принимать те или иные решения, исходя исключительно из интересов Украины".

"Сам факт признания уже открывает ящик Пандоры"

Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики (УИП) Руслан Бизяев, комментируя резонанс вокруг косовских паспортов и украинского к ним отношения, предлагает представить ситуацию с Турцией и оккупированным россиянами Крымом.

"Давайте представим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решит пускать в свою страну жителей Крыма по общероссийским паспортам. Мол, это гуманитарная миссия, чтобы облегчить им жизнь. Представляете, что было бы в нашей прессе? МИД бы топал ногой, требовал объяснений. У нас же сейчас — плюс-минус похожая ситуация, – считает эксперт УИП. – Нам поясняют, что прием Украиной общегражданских паспортов Косово для оформления виз введен "с целью нормализации режима поездок в Украину жителей Косово, прежде всего с гуманитарной целью". И, мол, нет тут признания Украиной Косово де-юре. Согласитесь, странная ситуация. А потом мы еще спрашиваем, почему нас не поддерживают, почему на нас косо смотрят".

Руслан Бизяев подчеркивает, что Косово признали в основном те, у кого нет территориальных споров с соседями. Впрочем, сам факт признания уже открывает ящик Пандоры, уверен эксперт.

"Украине же, учитывая ситуацию с Крымом, с Донбассом, лучше максимально абстрагироваться от ситуации с Косово. Потому что это сыграет против нас", – уверен Руслан Бизяев.

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