Может ли Украина гарантировать контроль за легализованным каннабисом — Верещук

Во вторник, 13 июля, народные депутаты будут рассматривать проект закона 5596, который вызывает немало противоречивых мнений. Документ касается вероятной легализации марихуаны (каннабиса) для медицинских, а также исследовательских целей в Украине. Мнение депутатки от политической партии "Слуга народа" Ирины Верещук узнавала парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Рада.



Ирина Верещук о легализации марихуаны в Украине. Фото из открытых источников

По мнению Верещук, дискуссии на подобные темы должны появляться в нашем обществе, ведь мы живем в двадцать первом веке. Однако сама она пока не способна склониться к одобрению легализированного каннабиса в украинских аптеках.

"Наше общество, наша правоохранительная система не готовы к легализации каннабиса, даже в медицинских целях. Голосовать "за" эту инициативу я не буду даже в первом чтении, собираюсь воздержаться", — подчеркнула нардеп.

По ее словам, она заслушала коллег на заседании фракции, выслушала все плюсы и минусы, но так и не смогла для себя определить, почему марихуану следует разрешить в нашей стране.

Главным аргументом многих людей, поддерживающих этот закон, является предоставление тяжелобольным, особенно онкологией, возможности пользоваться доступным и легализованным обезболивающим лекарством, коим является марихуана.

"Мне кажется, этот недостаточно, — отметила Ирина Верещук. — У нас есть Кабмин, который способен расширить список подобных лекарств и импортировать их в данный момент. Я буду поддерживать то, чтобы Кабмин помог всем тем больным, которые вынуждены сейчас прибегать к покупке таких препаратов за границей".

В украинских же реалиях, считает нардеп от "Слуги народа", разрешать свободное использование каннабиса может привести к ужасным последствиям для всей нации.

Также Верещук заметила, что единства в "Слуге народа" насчет этого вопроса нет, поэтому предсказать результат голосования она не может.

Напомним, законопроект 5596 будет вынесен на рассмотрение парламента уже во вторник, 13 июля. Авторами документа было предложено разрешить марихуану в медцелях, а также полностью легализировать оборот конопли в нашей стране.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине ранее был расширен список разрешенных к использованию медпрепаратов, в т.ч. на основе конопли. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, почему отечественным аграриям могут позволить начать выращивание каннабиса.

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