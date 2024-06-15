Может ли РФ принять участие во втором саммите мира: что сказали у Зеленского

Украина не против участия во втором саммите мира представителя России, которому представят согласованный общий план, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

РФ не участвует в саммите мира в Швейцарии. Фото из открытых источников

"Будет общий план – будем думать, как приглашать представителей России на второй саммит и передавать вместе со странами, которые с нами на этом пути, общий план, который будет поддержан большинством уважаемых и ответственных стран мира", – сказал Андрей Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что среди участников саммита мира есть разные позиции по неучастию России в первой конференции.

Как известно, РФ не участвует в конференции в Швейцарии. В Кремле саммит мира назвали предвзятым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.