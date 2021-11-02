Российские медиа уже проинформировали и вызвали тревогу у своих слушателей очередным сообщением, что бывший руководитель "Правого сектора" Дмитрий Ярош назначен советником Главнокомандующего ВСУ Залужного.

Дмитрий Ярош (фото из открытых источников)

Ведущая популярного ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева даже приостановила действо и заявила о срочных событиях в Украине.

По ее словам, новость из нашей страны относится к разряду ужасающих. Дмитрий Ярош из "Правого сектора" теперь официальный советник командира ВСУ Залужного, который на Донбассе отдал приказ применить "Байрактары". Еще она озвучила, что давший обещание прекратить войну, украинский президент сейчас хочет уничтожать мирное население.

В России про властные медиа возмущаются новостью о том, что Алексей Резников может стать руководителем Министерства обороны Украины.

Приглашенный на передачу гость высказался несколько иначе. Он сравнил украинских чиновников с "карателями", о нашей стране высказался, что это "коричневое государство". Пропагандистка Скабеева на своем шоу также напомнила, что якобы бывший руководитель "Правого сектора" выражал угрозу повесить украинского президента, если он станет предателем страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кремле хотят нормандский формат . Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов считает, что "нормандский формат" нуждается в кардинальном пересмотре. Именно поэтому вокруг новой встречи – так непонятны телодвижения. По словам эксперта, позиция Украины сейчас ослабла, ведь нас обходят газовыми потоками – и "Турецким", и "Северными". При этом подземные газовые хранилища Украины, наша ГТС как альтернатива "потокам" все еще являются фактором энергетической безопасности Европы.





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