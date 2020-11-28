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Главная Новости Политика внешняя политика Москва и сепаратисты отказались от обмена пленными с Украиной до Нового года
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Москва и сепаратисты отказались от обмена пленными с Украиной до Нового года

Главная причина отказа заключается в том, что Украина отказывается амнистировать представителей НЗФ

сегодня, 18:59
Автор:

Дмитрий Симоненко

Обмена лицами, содержащимися в плену, между нашим государством и представителями НВФ до конца этого года не будет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники с российской стороны и НВФ.

Москва и сепаратисты отказались от обмена пленными с Украиной до Нового года

По словам представительницы в ТКГ от сепаратистов Ольги Кобец, причина отказа НВФ от обмена в том, что Украина отказывается снять уголовную ответственность с тех, кого отдают на обмен.

В свою очередь, представитель Офиса Президента, чьё имя издательство не называет, уверяет, что данное требование не является возможным для выполнения через юридические нестыковки:

"Например, для кого-то нужное решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что обмен пленными планируют провести до конца текущего года. Известно, что представители Трехсторонней контактной группы от украинской стороны настаивают осуществить его до 24 декабря. Такими планами поделился советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов. Согласно заявлению советника, необходимые предложения к встрече в нормандском формате уже находятся в работе.



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Источник: https://www.rbc.ru/politics/28/11/2020/5fc0d7d59a794734c99da3ef?from=from_main_10
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