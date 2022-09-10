Московские депутаты требуют отставки путина

Депутаты Ломоносовского муниципального округа Москвы требуют отставки Владимира Путина. Депутаты утверждают: россия отвергнута во времена Холодной войны, а стабильности, обещанной путиным, нет. Свое требование они изложили в обращении, опубликованном на официальном сайте округа, передают "Комментарии".

Владимир Путин

Обращаясь к Путину, депутаты отметили: "все пошло наперекор" после завершения его второго президентского срока в 2008 году. Для благополучия государства, уверенные в подписании обращения, гарант должен отправиться в отставку.

По мнению московских народных избранников, агрессивная риторика путинского режима привела к тому, что Россию теперь боятся и ненавидят. Так же, как и во времена Холодной войны. Путинские методы "безнадежно устарели" и уходят в разрез с интересами страны, следовательно – неизменный глава государства обязан покинуть пост.

Отдельно недовольство депутатов вызывают провалы режима в экономической политике. Авторы обращения сетовали, что удвоение ВВП в эпоху путина не произошло, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей. При этом страну покидают умные и трудоспособные люди, а обещанной стабильности нет и в помине.

"В связи с вышеизложенным, просим: уволить себя с должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала", — подытожили депутаты.

Отметим, что ранее с требованием отставки в Путин обратились депутаты муниципального округа Смольнинское в Санкт-Петербурге.

Как писали "Комментарии", в Офисе Президента Украины назвали неожиданные "целые" РФ в войне, которые раньше скрывал путин. Высмеивая оккупантов, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал такие военные "задачи" врага: прекращение существования преступных анклавов "ЛДНР"; возвращение Крыма в Украину; расширение и укрепление НАТО; ликвидация газовой монополии в Европе; полный крах и коллапс русской экономики; изоляция россии и железный занавес, как во времена СССР.

Напомним, кафиры подтвердили , что ушли из Изюма и еще нескольких населенных пунктов.

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