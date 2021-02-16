«Морские провокации» со стороны РФ: как должна противостоять Украина

В течение года Госпогранслужбой Украины было зафиксировано 39 нарушений на море со стороны береговой охраны Российской Федерации. Глава ГПСУ Сергей Дейнеко заявил, что продолжается работа по сбору доказательной базы агрессивных действий РФ на море. "Комментарии" узнали у экспертов, как именно проявляется эта агрессия и что можно (нужно) ей противопоставить.

Морская охрана Украины. Фото: МВД

"Государство отказывается платить жертвам российских пиратов в погонах какие-либо компенсации"

Доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин поясняет, что агрессивные действия РФ на море проявляются в остановках и проверках торговых судов, идущих в порты Украины либо из них.

"Это происходит, в основном, в акватории Азовского моря — при подходе к Керченскому проливу, — говорит он. — Также РФ совершает провокации в виде захватов на акватории рыбаков, в том числе с их последующим удержанием на временно оккупированных территориях. По данным ситуациям только лично я представляю интересы в целом десяти рыбаков в судебных процессах, идущие сейчас на материковой Украине, по которым до этого также шли непростые процессы их освобождения из плена".

Борис Бабин с сожалением отмечает, что государство отказывается платить жертвам российских пиратов в погонах какие-либо компенсации — и как либо вообще содействовать восстановлению их прав.

"А чиновники наших госорганов, такие, как Минреинтеграции и Госрыбагенство в данных судебных делах занимают, мягко говоря, не очень государственную позицию. Создается впечатление, что интересы агрессора им гораздо ближе, чем права его жертв. Это например, чтоб не быть голословным, дела 420/7376/20 и 420/8381/20 в Одесском окружном административном суде", — подчеркивает Борис Бабин.

"Противодействие агрессии на море должно идти по нескольким уровням"

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко признался, что ему странно слышать заявления о 39 нарушений береговой охраной РФ. Особенно учитывая, что российские оккупационные войска уже 7 лет находятся в украинских территориальных водах — в том же Крыму.

"И когда мы делаем подобные заявления, то у меня всегда возникает ряд вопросов, — отмечает Богдан Петренко. — Как ведется подсчет подобных нарушений? И исчезает ли факт нарушения, если российская береговая охрана переходит из "территориальных вод Херсонской области" в "территориальные воды АР Крым"? Не являются ли подобные заявления началом неформальной легализации отказа Украины от оккупированного Россией полуострова?".

Эксперт подчеркивает, что противодействие агрессии на море должно идти по нескольким уровням.

"Первый — это юридический. Сбор фактов и обращения в международные суды о нарушении норм, — поясняет Богдан Петренко. — Второй — военно-политический — усиление украинского флота, активное привлечение наших партнеров к учениям в Черном море. К сожалению, язык силы — это единый язык, который сегодня понимает Кремль. Но в то же время мы должны формировать мнение на Западе так, что они бы считали выгодным для себя возвращения Крыма Украине. Третий уровень — это активизация борьбы за возвращение Крыма, в том числе и объединения кейсов "Крым-Донбасс" — для того, чтобы и у наших западных партнеров, а иногда и в наших собственных граждан не возникало сомнений, что именно Россия является агрессором и на Юге, и на Востоке Украины".

Напомним, Крым и Донбасс "попали" под влияние Турции: кто и зачем засветил скандальную карту.

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