Глава МИД рассказал, чем может обернуться влияние РФ на Беларусь для Украины

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Елизавета Черных
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чем может обернуться для Украины полный контроль Кремля над Минском. Чиновник не исключает того, что Украина может оказаться в полном военном окружении, вследствие чего будет необратима реальная угроза для нашей страны. Об этом глава МИД рассказал немецкому изданию Internationale Politik.
Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников
По утверждению министра иностранных дел, Кремлю удалось слишком глубоко проникнуть в белорусскую экономику, а также в аппарат безопасности и вооруженные силы страны.
По словам главы МИД, если Российской Федерации удастся окончательно захватить оборонную промышленность Минска, то Украина будет вынуждена искать иные варианты сотрудничества в этой сфере, по причине того, что наше государство имеет тесные отношения в области безопасности и обороны с Беларусью.
Напомним, что Дмитрий Кулеба также сделал важное заявление о будущем Крыма и Донбасса. По словам министра, государство насовсем порвало с "русским миром", и ее совместное будущее со странами Запада неизбежно. Министр иностранных дел также отметил, что возможность сохранения влияния Кремля на Донбасс в обмен на мир исключается, и правительство Украины не допустит того, чтобы данный регион подчинялся другой Конституции и правовым нормам, кроме как украинским.
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