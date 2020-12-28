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Главная Новости Политика внешняя политика Глава МИД рассказал, чем может обернуться влияние РФ на Беларусь для Украины
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Глава МИД рассказал, чем может обернуться влияние РФ на Беларусь для Украины

По утверждению министра иностранных дел, Кремлю удалось слишком глубоко проникнуть в белорусскую экономику, а также в аппарат безопасности и вооруженные силы страны

сегодня, 16:48
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, чем может обернуться для Украины полный контроль Кремля над Минском. Чиновник не исключает того, что Украина может оказаться в полном военном окружении, вследствие чего будет необратима реальная угроза для нашей страны. Об этом глава МИД рассказал немецкому изданию Internationale Politik.

Глава МИД рассказал, чем может обернуться влияние РФ на Беларусь для Украины

Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников

"Половина нашей страны окажется в военном окружении России. Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат", — рассказал Дмитрий Кулеба. 

По утверждению министра иностранных дел, Кремлю удалось слишком глубоко проникнуть в белорусскую экономику, а также в аппарат безопасности и вооруженные силы страны. 

По словам главы МИД, если Российской Федерации удастся окончательно захватить оборонную промышленность Минска, то Украина будет вынуждена искать иные варианты сотрудничества в этой сфере, по причине того, что наше государство имеет тесные отношения в области безопасности и обороны с Беларусью. 

Напомним, что Дмитрий Кулеба также сделал важное заявление о будущем Крыма и Донбасса. По словам министра, государство насовсем порвало с "русским миром", и ее совместное будущее со странами Запада неизбежно. Министр иностранных дел также отметил, что возможность сохранения влияния Кремля на Донбасс в обмен на мир исключается, и правительство Украины не допустит того, чтобы данный регион подчинялся другой Конституции и правовым нормам, кроме как украинским. 



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Источник: https://internationalepolitik.de/de/wir-werden-krim-und-donbass-niemals-aufgeben
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