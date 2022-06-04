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"Могут лишь унизить Францию": Кулеба резко ответил Макрону на призывы "не унижать РФ"

Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место - Кулеба

сегодня, 19:00
Автор:

Денис
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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на слова президента Франции, который призвал "не унижать Россию" из-за войны в Украине. Глава внешнедипломатического ведомства Украины опубликовал ответ на своей странице в социальной сети Twitter. 

"Могут лишь унизить Францию": Кулеба резко ответил Макрону на призывы "не унижать РФ"

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

В своем посте Дмитрий Кулеба заявил следующее:

"Призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая бы к этому призвала. Ведь именно Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", — Кулеба. 

”Могут лишь унизить Францию”: Кулеба резко ответил Макрону на призывы ”не унижать РФ” - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинские воины уничтожили склад боеприпасов и живую силу противника в Луганской области (ВИДЕО). Нацгвардейцы уничтожили российский склад боеприпасов. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что эмбарго на нефть и нефтепродукты: как шестой пакет санкции ударит по РФ и возникнет ли дефицит в ЕС. Шестой пакет санкций, включает частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что "не надо оскорблять президента России": Лукашенко вдруг заступился за Путина. Лукашенко уверен, что Россия не стремится захватить Украину. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что сто дней после войны: какими они могут быть – к чему готовиться украинцам. Позади 100 дней полномасштабной войны РФ против Украины и, к сожалению, мира нет даже на горизонте, но варианты, каким он может быть изучать стоит уже сейчас. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1533073469570789377
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