"Могут лишь унизить Францию": Кулеба резко ответил Макрону на призывы "не унижать РФ"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на слова президента Франции, который призвал "не унижать Россию" из-за войны в Украине. Глава внешнедипломатического ведомства Украины опубликовал ответ на своей странице в социальной сети Twitter.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

В своем посте Дмитрий Кулеба заявил следующее:

"Призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая бы к этому призвала. Ведь именно Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", — Кулеба.





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