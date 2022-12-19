Мировую экономику в 2023 году ожидает рецессия - The Economist

В следующем году большую часть мира ждет снижение экономической активности. Экономическая слабость и геополитические риски наиболее ожидаемы в странах Европы. Об этом пишет Занни Минтон Беддоуз, главный редактор The Economist.

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Она отмечает, что, несмотря на мягкую осень и, как следствие, падение цен на энергоносители, континент ждут тяжелые зимы — эта, а также следующая.





“Многие европейские экономики уже находятся на грани рецессии. Более высокие процентные ставки, необходимые для сдерживания инфляции, еще больше сократят потребительские расходы и увеличат безработицу. Резкое похолодание приведет к стремительному росту цен на газ и увеличит реальную перспективу отключений", – прогнозирует главный редактор издания.





Пока что европейские правительства защищали потребителей от худшего энергетического ценового шока, используя масштабные субсидии и ограничения цен, но долго это продолжаться не может, отмечает Беддоуз. В 2023 году ухудшение экономической ситуации возможно из-за прекращения экспорта газа со стороны России в Европу. Второе уязвимое место – Китай. Экономика страны войдет в 2023 ослаблена собственным набором политических ошибок, в частности решимостью господина Си придерживаться своей стратегии "нулевой борьбы с ковыдом" и неспособностью справиться с огромным, гниющим кризисом собственности. Ценя лояльность над компетентностью, он больше не имеет вокруг себя опытных экономических технократов, добавляет Беддоуз.





Экономика Америки войдет в 2023-й в более сильной форме.





“Агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системы направит экономику в рецессию, но учитывая, что рынок труда все еще силен, а домохозяйства имеют значительные сбережения, оно будет умеренным. Несмотря на то, что высокие цены на бензин усилили всплеск инфляции и нанесли ущерб администрации Байдена, страна является крупным производителем энергии, поэтому выиграла от товарных шоков этого года”, — пишет главная редактор The Econimist.





Оптимистические моменты





Как пишет автор, в 2023 году некоторые страны ждут хорошие новости. Индию, которая опередит Китай и станет самой густонаселенной страной в мире в 2023 году, ждут хорошие перспективы благодаря снижению цен на российскую нефть, растущим внутренним инвестициям и росту интереса со стороны иностранцев, желающих диверсифицировать свои цепи поставок из Китая, рассуждает Занни.





В целом страны с развивающейся экономикой будут чувствовать себя относительно лучше, чем в предыдущие эпизоды повышения процентных ставок и глобальной рецессии.



В то же время, энергетический шок будет способствовать переходу к возобновляемым источникам энергии.



"Если повезет, наконец будет преодолено древнее лицемерие, например, нежелание Европы финансировать газовые проекты в бедных странах, даже если она пытается обеспечить больше поставок газа для себя, и результатом станет более экологичная глобальная энергетическая система, более разнообразная и безопасная", — считает Зенни Минтон.





По ее мнению, российский президент потерпит стратегическое поражение в своем стремлении отказать Украине в праве на существование. Украина будет западноориентированной страной с самой большой и закаленной армией в Европе. Даже если она будет вне НАТО, это изменит позиции безопасности Европы, резюмирует главный редактор.





Как известно, в государственном бюджете Украины на 2023 год заложено рост ВВП на 3,2%.





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