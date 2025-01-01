Мир не ждет победы Украины, победа правых на выборах – главные итоги 2024 года в мире

Глобализация давно сделала события в мире взаимосвязанными, влияющими друг на друга в странах, находящихся в разных уголках мира. Не обошла стороной эта тенденция и Украину, для которой вследствие масштабной войны с РФ международная помощь стала в прямом смысле слова критически важной.

Мир и Украина – победа правых и глобальные тренды

Поворот от веры в победу до прагматизма – изменение позиции союзников Украины

Ключевым международным событием, напрямую касающемся Украины, эксперты назвали "Комментарии" изменение ситуации с поддержкой ив ерой союзников нашей страны в возможность военной победы ВСУ.

Так, директор Украинского института политики Руслана Бортника, общественное мнение в странах ключевых партнерах Украины, например, Италии и Германии изменилось в 2024-м году и подталкивает собственные правительства давить на нашу страну и выступать инициаторами мирных переговоров.

"Это может означать что если нынешний объем помощи и сохранится в 2025-м году, что уже сомнительно, то позднее он точно начнет снижаться из-за слома внутри общественных мнений и смены политических элит. То есть мир и западные союзники Украины сделали переоценку украино-российской ситуации и больше не надеются на военное поражение России и победу украины как на это искренне надеялись в 2022-м и первой половине 2023-го во время украинского контрнаступления", — подчеркивает эксперт.

Политический эксперт Олег Постернак также отмечает, что 2024-й год в мире мог бы стать временем получения шанса на переустройство системы международных отношений и безопасности, однако этого не произошло даже на идейном уровне. Тот же Запад погрузился в томное состоянии медленного переосознания значения военной опции, пытаясь решить, что делать дальше.

2024-й год – время выборов и победы "правых"

Ушедший год, как подчеркнул Олег Постернак, стал годом выборов, поскольку в ходе него прошли более 70 избирательных кампаний, изменивших лидерский облик континентов. Началось все с избрания президентом Аргентины Хавьера Милея, ставшего главой страны еще в конце 2023 года, тут и повторное переизбрание Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии после выборов в Европарламент, считает эксперт.

Но при этом особое значение имели выборы в странах, играющих ключевую роль в поддержке Украины.

Также заметными для Украины выборами стали досрочные парламентские выборы во Франции, ставшие испытанием власти президента Франции Эммануэля Макрона, а также смена правительства в Великобритании. Последнее стало следствием ошеломляющего успеха Лейбористской партии Кира Стармера, выигравших выборы впервые за последние 14 лет, и которые результаты этой победы очень быстро растеряли в текучке внутренних испытаний.

"Завершением года стали судьбоносные для страны президентской кампании в Молдове и референдума о евроинтеграции до шока результатов первого тура президентских выборов в Румынии, показавшие объемы угрожающего избирательной системе манипулирования мнением граждан", — подчеркивает собеседник "Комментарии".

Несмотря на активное вмешательство России в выборы президента Молдовы и референдум о вступлении в ЕС, победу одержали сторонники интеграции с Евросоюзом. Более того, премьер-министр Молдовы Дорин Речан во время правительственного заседания поручил разработать законодательные инициативы по национализации активов компании "Молдовагаз", часть которой контролируется российским "Газпромом".

Победа Дональда Трампа – не значит окончание войны

Эксперты сходятся во мнении, что результаты президентских выборов в США могут оказаться для Украины ключевым итогом 2024 года.

Так, по словам Руслана Бортника, смена Джона Байдена на Дональда Трампа в президентском кресле в США несомненно окажет стратегическое влияние на ход российско-украинской войны, что уже очевидно. И это вдобавок к изменениям настроений в самом американском обществе.

"самым главным событием, безусловно, является повторная победа Трампа на самой грандиозной избирательной кампании начала ХХІ века. Трамп стал венцом "правого поворота" в евроатлантическом мире и его политический курс значительным образом изменит мировую систему, разбалансированную и фрагментированную", — заключает Олег Постернак.

Отметим, что несмотря на приближающийся срок инаугурации Дональда Трампа 20 января, США не отказалась от военной помощи Украине и совсем недавно было объявлено о новом крупном пакете помощи на 2,5 млрд дол. И эта сумма вдвое больше чем планировалось ранее.

Вместе с тем, ожидания о прекращении военной помощи со стороны США после инаугурации Дональда Трампа беспочвенны, считает бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. По его словам теоретически Трамп может прекратить помогать Украине, но это вряд ли случится, потому что кроме Трампа есть очень адекватное ядро Республиканской партии, которое прекрасно понимает, что будет означать победа России.

"Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну. Но теперь он забыл о 24 часах и говорит о месяцах, а если быть реалистами, то немало месяцев. Ведь прекратить войну исходя из того, что себе в голове нарисовал российский диктатор, невозможно по определению", — подчеркнул Огрызко.

В 2025-м возможны изменения на Ближнем Востоке

Также Олег Постернак обращает внимание на тенденции, которые могут стать ключевыми в 2025-м году. Среди них – рост уверенности России в своих силах, поскольку ей удалось выжить в тисках западных санкций.

"Китай находится в хладнокровном ожидании своей "минуты славы" на фоне обессиливания ключевых конкурентов в лице США и России. Ожидаемо разросся очаг противоречий и конфликтности на Ближнем Востоке, ознаменовавшейся успешной войной Израиля против Хезболлы, расширением активности хуситов и падением режима Асада в Сирии", — говорит о возможных тенденциях в мире на будущий 2025-й год Олег Постернак.

"Комментарии" ранее писали почему потерянная в декабре Сирия важна для режима Путина и как страна-агрессор пострадает от ее потери сразу на пяти направлениях.