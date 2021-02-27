Министры обороны Канады и Украины заявили о новых договоренностях: известны детали

Язык
Coinspot 27.02.2021
BTC/USD
47296.33
ETH/USD
1490.20
LTC/USD
175.58
НБУ 27.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Оленка Клочко
Министр обороны Канады заверил Украину в своей поддержке и необходимости сотрудничества. Об этом Харджит Сараджан написал на своей официальной странице в Twitter.
Разговор министров обороны Украины и Канады. Фото: Минобороны
Он рассказал о своем плодотворном разговоре с министром обороны Украины Андреем Тараном.
В свою очередь Министр обороны Украины также прокомментировал разговор с канадским коллегой. Он подчеркнул, что роль Канады в тренировках и подготовке украинских оборонных сил является ключевой.
По словам министра, большое внимание во время разговора было уделено текущей ситуации в сфере безопасности Украины, в частности, на ее границах. Также были конкретизированы дальнейший ход реализации Украиной партнерства с НАТО, определены важнейшие направления, на которых Украина стоит приложить усилия в этой сфере.
Вчера "Комментарии" сообщали, что Офис президента активно готовит рабочий визит Владимира Зеленского в США для встречи с президентом США Джо Байденом. Также дипломаты занимаются подготовкой телефонного разговора двух президентов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости