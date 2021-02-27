Министры обороны Канады и Украины заявили о новых договоренностях: известны детали

Министр обороны Канады заверил Украину в своей поддержке и необходимости сотрудничества. Об этом Харджит Сараджан написал на своей официальной странице в Twitter.

Разговор министров обороны Украины и Канады. Фото: Минобороны

Он рассказал о своем плодотворном разговоре с министром обороны Украины Андреем Тараном.

"В нашей беседе с министром обороны Украины Андреем Тараном мы обсудили вопросы безопасности, дальнейшего сотрудничества, о партнерстве Украина-НАТО и программе OpUNIFIER. Наши отношения очень важны", — написал канадский министр.

В свою очередь Министр обороны Украины также прокомментировал разговор с канадским коллегой. Он подчеркнул, что роль Канады в тренировках и подготовке украинских оборонных сил является ключевой.

"Внедряются современные принципы оборонного менеджмента и демократического гражданского контроля, ведется подготовка лидеров стратегического и оперативного уровней. Канада предоставляет все возможности для совершенствования мастерства и полевой выучки подразделений Вооруженных Сил Украины", — отметил Андрей Таран.

По словам министра, большое внимание во время разговора было уделено текущей ситуации в сфере безопасности Украины, в частности, на ее границах. Также были конкретизированы дальнейший ход реализации Украиной партнерства с НАТО, определены важнейшие направления, на которых Украина стоит приложить усилия в этой сфере.

Для справки: OpUNIFIER (Operation UNIFIER) — миссия Вооруженных сил Канады по поддержке Службы Безопасности Украины. Основной целью является помощь в тренировках по обеспечению безопасности, благодаря которым Украина сможет повысить свои способности и возможности.

Вчера "Комментарии" сообщали, что Офис президента активно готовит рабочий визит Владимира Зеленского в США для встречи с президентом США Джо Байденом. Также дипломаты занимаются подготовкой телефонного разговора двух президентов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!