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Министр внутренних дел провел разговоры с иностранными чиновниками: что известно

В Литве и Британии заявили, что поддержат армию и беженцев гуманитарной помощью и санкциями о РФ

сегодня, 09:16
Автор:

Козлова Альбіна
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Министр Денис Монастырский провел телефонные разговоры с министрами Литвы и Британии. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Министр внутренних дел провел разговоры с иностранными чиновниками: что известно

Денис Монастырский, фото МВД

Министр Литвы Агне Белолайте сообщил, что правительство его страны поддерживает Украину и предоставит помощь, а также приют для не менее 10 тысяч украинских беженцев. Монастырский рассказал коллеге, как отбиваются наши Вооруженные силы и то, что украинцам нужно подкрепление в виде техники и вооружения. Литовский чиновник заверил, что все, что есть в наличии предоставят в качестве помощи украинцам.

Министр внутренних дел Британии Прити Петтел выразила поддержку украинцам и заявила, что правительство Объединенного королевства вводит дополнительные санкции против России. Речь идет о запрете российской авиакомпании "Аэрофлот" совершать полеты в Великобританию, россиянам ограничат перечень товаров и техники, которые туда экспортируются. Активы российских финучреждений в Британии будут заморожены.

Парламент страны-партнера примет закон о запрете российским компаниям работать на рынках Великобритании. Планируется ввести санкции в отношении физических, юридических лиц и оборонной компании России Ростех. Такие же санкции будут применены и в отношении Беларуси.

Денис Монастырский попросил Британию помочь вооружениям украинцам, чтобы наша армия дала отпор российским оккупантам.

Как сообщал портал "Комментарии", руководство оперативных служб обратилось к украинцам с призывом быть бдительными и не доверять подозрительным лицам. В полиции украинцев призывают обращать внимание на некоторые предметы.

Такие метки используют русские войска как маяки для прицеливания и наведения. Если вы обнаружили такой предмет – уничтожайте его или сообщайте о таких "находках" на телефон "102", в Национальную полицию Украины.

Также мы писали, что есть специальные отметины, которые враг тоже использует для ориентировки. Если вы их обнаружили – засыпайте землей, заливайте смолой, закрашивайте и обязательно сообщайте о таких метках сотрудников полиции с помощью горячей линии 102.





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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/news/denis-monastirskii-proviv-telefonnu-rozmovu-z-ministrom-vnutrisnix-sprav-litvi-agne-bilotaite?__cf_chl_tk=tef1likptBo3FcofVCxl5ak_rDtm4akiO02yMPfNvjw-1645771642-0-gaNycGzNDCU
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