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Министр объяснил, почему Украина вынуждена покупать электроэнергию у России

Украина вынуждена импортировать электроэнергию из РФ из-за общих энергосистем

сегодня, 12:15
Автор:

Елизавета Черных

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, почему наша страна вынуждена покупать электроэнергию у Российской Федерации. По словам чиновника, Украина импортирует электроэнергию из РФ из-за общих энергосистем. Об этом глава МИД заявил в эфире 5 канала. 

Министр объяснил, почему Украина вынуждена покупать электроэнергию у России

Почему Украина вынуждена покупать электроэнергию у России - фото из открытых источников

"Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. В критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен", – сказал Дмитрий Кулеба. 

Он также отметил, что поставка электроэнергии из Российской Федерации — это вынужденный временный шаг, который не свидетельствует о какой-либо переориентации или зарабатывании денег. 

Глава МИД также напомнил, что стратегия Украины заключается в полном "отрезе" от российской системы и до 2023 года наша страна готовится стать частью электросети Евросоюза. 

Напомним, что ранее стали известны объемы поставок российской электроэнергии в Украину. Отмечается, что доступ к сечению "Россия-Украина" на 1-2 февраля выкупило ООО "ОНК-групп". Данное предприятие имеет одесскую регистрацию, а конечным бенефициаром называют Виктора Милевского.

Интернет-издание "Комментарии" также сообщало, что правительство аннулировало льготные цены на электроэнергию для населения уже с первого дня текущего года.  Так, стало известно, что с 1 января вместо 90 копеек за первые 100 кВт-ч льготники теперь будут платить как все -1,68 грн за кВт-ч. Такой цена будет до конца марта будущего года. Такое решение  принял Кабинет министров Украины. За решение проголосовали единогласно. 





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Источник: https://www.5.ua/ru/polytyka/k-2023-hodu-ukrayna-planyruet-stat-chastiu-elektrosety-es-y-polnostiu-otsoedynytsia-ot-rossyy-kuleba-235890.html
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