Министр объяснил, почему Украина вынуждена покупать электроэнергию у России

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Елизавета Черных
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, почему наша страна вынуждена покупать электроэнергию у Российской Федерации. По словам чиновника, Украина импортирует электроэнергию из РФ из-за общих энергосистем. Об этом глава МИД заявил в эфире 5 канала.
Почему Украина вынуждена покупать электроэнергию у России - фото из открытых источников
Он также отметил, что поставка электроэнергии из Российской Федерации — это вынужденный временный шаг, который не свидетельствует о какой-либо переориентации или зарабатывании денег.
Глава МИД также напомнил, что стратегия Украины заключается в полном "отрезе" от российской системы и до 2023 года наша страна готовится стать частью электросети Евросоюза.
Напомним, что ранее стали известны объемы поставок российской электроэнергии в Украину. Отмечается, что доступ к сечению "Россия-Украина" на 1-2 февраля выкупило ООО "ОНК-групп". Данное предприятие имеет одесскую регистрацию, а конечным бенефициаром называют Виктора Милевского.
Интернет-издание "Комментарии" также сообщало, что правительство аннулировало льготные цены на электроэнергию для населения уже с первого дня текущего года. Так, стало известно, что с 1 января вместо 90 копеек за первые 100 кВт-ч льготники теперь будут платить как все -1,68 грн за кВт-ч. Такой цена будет до конца марта будущего года. Такое решение принял Кабинет министров Украины. За решение проголосовали единогласно.
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