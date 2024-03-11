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Министр обороны Словакии заявил, что в Украину нужно вернуть мужчин-беженцев

По словам министра обороны Словакии, вместо направления военных НАТО в Украину следует вернуть боеспособных мужчин

сегодня, 19:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Министр обороны Словакии Роберт Калиняк высказал свою позицию по поводу участия войск НАТО в помощи Украине, которая стала предметом горячих дебатов с представителем оппозиционного движения "Прогрессивная Словакия" Мартином Дубеке.

Министр обороны Словакии заявил, что в Украину нужно вернуть мужчин-беженцев

Роберт Калиняк призвал вернуть в Украину боеспособных мужчин

В контексте этих дискуссий Калиняк подчеркнул, что любое участие словацких солдат в миссии Альянса должно получить одобрение от правительства и парламента Словакии. Он считает, что направление войск в Украину может вовлечь НАТО в прямой конфликт с Российской Федерацией, рискуя эскалацией на более широком фронте.

Вместо прямого военного вмешательства министр обороны выдвинул альтернативную стратегию помощи, сосредоточенную на мотивации мужчин, выехавших из Украины в результате полномасштабного вторжения, к возвращению домой. Он аргументировал, что защита беженцев, получивших убежище и работу в Словакии, уже значительный вклад. Однако есть группа лиц, подпадающих под украинский закон о призыве, и их участие в защите страны может стать ключевым элементом помощи украинской армии.

"Всем тем беженцам, которые попадают под защиту, мы предоставляем дом и работу. Есть группа, которая подпадает под украинский закон о призыве. Я думаю, это самая большая помощь украинской армии, если у них будет достаточно людей и мужчин. Это то, что больше всего поможет украинской армии", – заявил Калиняк.

Ранее "Комментарии" писали, что лидер входящей в правительственную коалицию ультраправой Словацкой народной партии (SNS) Андрей Данко оправдал агрессию РФ в отношении Украины в интервью RTVS. В частности, по его мнению, Россия защищает свои интересы.

Напомним, схожие мнения по поводу войны в Украине объявлял и словацкий премьер Роберт Фицо. В частности, на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину он фактически оправдал агрессию РФ , заявив, что в 2014 году в Украине начался "разгул неонацизма".



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