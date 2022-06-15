Михаил Подоляк жестко ответил на слова Медведева о Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление российского политика Дмитрия Медведева о том, что через два года украинское государство может перестать существовать на карте мира. Свой комментарий Подоляк разместил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

В ответ на слова Медведева о судьбе Украины, Михаил Подоляк назвал российского политика "лицом российского империализма",

"Если бы у российского империализма было лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться — брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев через 2 года – вопрос.", — написал Подоляк в Twitter.





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