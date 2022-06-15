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Михаил Подоляк жестко ответил на слова Медведева о Украине

Украина была, есть и будет - Подоляк

сегодня, 16:44
Автор:

Денис
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление российского политика Дмитрия Медведева о том, что через два года украинское государство может перестать существовать на карте мира. Свой комментарий Подоляк разместил на своей официальной странице в социальной сети Twitter. 

Михаил Подоляк жестко ответил на слова Медведева о Украине

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

В ответ на слова Медведева о судьбе Украины, Михаил Подоляк назвал российского политика "лицом российского империализма", 

"Если бы у российского империализма было лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться — брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев через 2 года – вопрос.", — написал Подоляк в Twitter.

Михаил Подоляк жестко ответил на слова Медведева о Украине - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ЕС подписали историческое соглашение о поставках сжиженного газа: подробности. Евросоюз договорился с Египтом и Израилем о поставке сжиженного газа. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1537038882142838784?t=x47fhcZMkyefC0KePTXMBA&s=19
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:46

Вони задоволення отримують від суперечок одне з одним. Схоже на якусь виставу Зе та Путіна перед світом. Відповідно Зе, гарного копа, інший - поганого. Обидва в центрі уваги. Їх обох вважають хворими. Однакові: цинізм, брехня, жорстокість, зверхність, жага влади, корумпованість, егоїзм, сварливість, нарцисизм, ... .

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