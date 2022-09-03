Михаил Подоляк назвал страшилки России о «холодной зиме» пшиком

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в своем Twitter, что РФ намеренно шантажирует ЕС прерыванием поставок газа.

Советник главы Офиса Президента Украины Михайил Подоляк. Фото из открытых источников

13 стран-членов Евросоюза перестали получать российский газ или получают его в ограниченном объеме. И хотя ситуация остается достаточно критичной, ЕС досрочно заполнил свои хранилища газом на 80%, несмотря на перекрытие крана Россией. Это произошло гораздо раньше указанного запланированного срока – 1 ноября.

По этому поводу в соцсети Twitter высказался советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. В очередной раз оказалось, что российские страшилки о "холодной зиме" являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? По-видимому, план такой: свободная Украина и энергонезависимый Евросоюз", – написал Подоляк.

Так, в четверг, 1 сентября, прошли слушания в комитете Европарламента по энергетике, где отмечалось, что существует риск прерывания поставок газа, который является очень сильным и даже усиливается. Поскольку уже половина государств-членов полностью или частично пострадала от сбоев. И в результате чего 13 стран-членов частично или полностью отрезаны от российского газа.

Снабжение газопроводом "Газпрома" было прекращено или ограничено с середины июля, хотя РФ причиной назвала технические проблемы. Впрочем, Германия заявила, что это был сугубо политический шаг после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Чтобы достичь цели и обеспечить благополучное переживание ЕС этой и следующей зим, в конце июля Евросоюз согласовал план сокращения потребления газа. План включает цель сокращения потребления на 15% в период с августа 2022 года по март 2023 года, что может стать обязательным в случае ухудшения ситуации.

Кроме того, спотовые цены на газ в Европе за неделю снизились почти на 1 тыс. долларов, до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Еще 25 августа цена на газ была $3300 за 1 тыс. м3. Как отмечает британское издание The Guardian, цены на газ упали на фоне признаков того, что "планы европейских лидеров по предотвращению зимнего энергетического кризиса принимают форму".

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