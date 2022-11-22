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МИД ждет объяснений от посла Венгрии из-за выходки Орбана с украинскими землями

Поступок Орбана, который оскандалился из-за шарфа с намеком на аннексию украинских земель, не остался без ответа

сегодня, 12:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Министерство иностранных дел вызывает посла Венгрии. Причиной тому стала выходка венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который оскандалился из-за шарфа с намеком на аннексию украинской территории. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко в Facebook.

МИД ждет объяснений от посла Венгрии из-за выходки Орбана с украинскими землями

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана", — заявил украинский дипломат.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угодил в скандал, появившись в шарфе с изображением "Великой Венгрии", к которой "присоединена" часть территории Украины и Румынии. В Бухаресте уже отреагировали и назвали неприемлемым такое поведение главы венгерского правительства. Теперь вот появилась реакция и украинского МИД.

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Также издание "Комментарии" сообщало – путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что вопрос о привлечении дополнительных российских солдат для участия в боевых действиях в Украине в рамках второго раунда мобилизации не обсуждался. Между тем, всё больше данных, что мобилизация продолжается и, вполне возможно, будет усилена на фоне колоссальных потерь россиян в войне против Украины. Решится ли Кремль на более массовую отправку "пушечного мяса" на фронт? Есть ли вероятность роста протестных настроений внутри РФ? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://m.facebook.com/error/index.php?err=ec&kerr=1357032&kerr_summary=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0&kerr_description=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%BE%D0
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