МИД Украины отреагировал на заявления по китайскому "мирному плану"

Участие высокого представителя КНР в Саммите мира могло бы стать хорошей возможностью сделать практический вклад в достижение справедливого и долгосрочного мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Так, украинское ведомство прокомментировало заявления главы китайского МИД Ван И относительно нового "мирного плана" Пекина, который якобы поддерживают 26 стран, а Украина и Россия отдельно "подтвердили большую часть содержания".

В МИД Украины отметили, что все, кто искренне стремятся к восстановлению мира в российско-украинской войне, должны работать над успешным проведением Саммита мира в Швейцарии.

"Китай справедливо декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир. На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подорвать саммит", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что участие Китая стало бы важным сигналом сбалансированной позиции страны.

"Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности. На фоне четырех саммитов между Китаем и государством-агрессором Россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал сбалансированной позиции Китая", — отметили в МИД.

Соответствующее заявление украинской стороны происходит на фоне того, что Китай намекает на отсутствие своих представителей на Саммите мира в Швейцарии из-за того, что на конференцию не пригласили представителей России.

"Именно Украина, на территории которой идет война, как сторона, которая в полной мере испытывает страдания от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир. Единственной справедливой основой для достижения такого мира является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского", — резюмировали в министерстве.

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