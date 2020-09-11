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МИД рассказал о реакции Украины на возможные провокации Беларуси

Со слов главы МИД, Украина и далее будет придерживаться позиции, занятой Европейским Союзом в отношении Беларуси

сегодня, 16:08
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пребывая в рабочей поездке в Италии, высказался о реакции официального Киева на возможные провокации со стороны Беларуси. Об этом пишет "РБК".

МИД рассказал о реакции Украины на возможные провокации Беларуси

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министр заявил о том, что Украина будет всячески поддерживать граждан Беларуси в их выборе, и не даст использовать себя белорусским властям для провокаций.

"Однако мы не позволим руководству Беларуси использовать нашу открытость", - подчеркнул глава МИД.

Кулеба заявил, что Украина открыта для въезда в нее гонимых белорусов, которые могут смело заручиться поддержкой украинской власти.

Вместе с тем, он добавил, что ситуации в Украине и Беларуси не сопоставимы, а Киев будет придерживаться позиции, занятой Европейским Союзом в отношении Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что белорусские пограничники осмотрели автомобиль украинского дипломата Игоря Кизима, в нарушение норм международного права, т.к. в Венской конвенции о дипломатических отношениях отмечается, что личный багаж дипломатического работника освобождается от осмотра, если нет серьезных оснований предполагать наличие в нем запрещенных предметов. Своих действий правоохранители не поясняли.


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