МИД рассказал о реакции Украины на возможные провокации Беларуси

Язык
BTC/USD
10360.37
ETH/USD
368.09
LTC/USD
48.82
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пребывая в рабочей
поездке в Италии, высказался о реакции официального Киева на возможные
провокации со стороны Беларуси. Об этом пишет "РБК".
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Министр заявил о том, что Украина будет всячески
поддерживать граждан Беларуси в их выборе, и не даст использовать себя белорусским
властям для провокаций.
"Однако мы не позволим руководству Беларуси
использовать нашу открытость", - подчеркнул глава МИД.
Кулеба заявил, что Украина открыта для въезда в нее
гонимых белорусов, которые могут смело заручиться поддержкой украинской власти.
Вместе с тем, он добавил, что ситуации в Украине и
Беларуси не сопоставимы, а Киев будет придерживаться
позиции, занятой Европейским Союзом в отношении Беларуси.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что белорусские
пограничники осмотрели автомобиль украинского дипломата Игоря Кизима, в
нарушение норм международного права, т.к. в Венской конвенции о
дипломатических отношениях отмечается, что личный багаж дипломатического
работника освобождается от осмотра, если нет серьезных оснований предполагать
наличие в нем запрещенных предметов. Своих действий правоохранители не
поясняли.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости