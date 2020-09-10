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Главная Новости Политика внешняя политика Белорусские пограничники обыскали транспортное средство посла Украины
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Белорусские пограничники обыскали транспортное средство посла Украины

В Венской конвенции о дипломатических сношениях отмечается, что личный багаж дипломатического работника освобождается от осмотра, если нет серьезных оснований предполагать наличие в нем запрещенных предметов

10 сентября 2020, 23:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Белорусские пограничники обыскали автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, когда тот возвращался из Киева в Минск. Об этом дипломат сообщил в интервью TUT.by.

Белорусские пограничники обыскали транспортное средство посла Украины

Источник: Радио Свобода

По словам посла, белорусские правоохранители осуществили осмотр его личной машины при въезде на территорию Беларуси, что является нарушением норм международного права.

"Нужно сказать, что мой въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации. Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружественных двусторонних отношений", - отметил Кизим.

Посол заявил, что сотрудники пограничных войск Беларуси никак не объяснили своих действий. Но было понятно, что начальник подразделения пограничных войск "Новая Гута" получил инструкции по действиям подчиненных. Позже посольством Украины была направлена соответствующая нота в МИД Беларуси.

В Венской конвенции о дипломатических отношениях отмечается, что личный багаж дипломатического работника освобождается от осмотра, если нет серьезных оснований предполагать наличие в нем запрещенных предметов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина "взяла" дипломатическую паузу в отношениях с Беларусью.


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