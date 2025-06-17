МИД призывает украинцев срочно покинуть эти две страны: детали

В Министерстве иностранных дел рекомендуют гражданам Украины как можно скорее покинуть территорию Израиля и Ирана до стабилизации ситуации в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Государства Израиль и Исламской Республики Иран до стабилизации ситуации в регионе", — отметили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что всем гражданам Украины, которые находятся на территории этих стран, следует сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, а также всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Посольства Украины в Израиле и Иране формируют эвакуационные списки и прорабатывают варианты эвакуации граждан. Информация о возможных путях эвакуации размещена на информационных ресурсах посольств Украины.

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, безотлагательно обращайтесь в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88", — добавили в ведомстве.

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