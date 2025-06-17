МИД призывает украинцев срочно покинуть эти две страны: детали

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Кравцев Сергей
В Министерстве иностранных дел рекомендуют гражданам Украины как можно скорее покинуть территорию Израиля и Ирана до стабилизации ситуации в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.
МИД Украины. Фото: из открытых источников
Отмечается, что всем гражданам Украины, которые находятся на территории этих стран, следует сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности, а также всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Посольства Украины в Израиле и Иране формируют эвакуационные списки и прорабатывают варианты эвакуации граждан. Информация о возможных путях эвакуации размещена на информационных ресурсах посольств Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине резко отреагировали на ракетную атаку России по энергетической инфраструктуре Кременчуга. В МИД назвали это частью циничной стратегии путинского режима – действовать, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку. Такое заявление в соцсети Х сделал глава МИД Андрей Сибига.
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