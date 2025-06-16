В МИД рассказали, что пытается провернуть РФ, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку

В Украине резко отреагировали на ракетную атаку России по энергетической инфраструктуре Кременчуга. В МИД назвали это частью циничной стратегии путинского режима – действовать, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку. Такое заявление в соцсети Х сделал глава МИД Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Украинские министр отметил, Москва сознательно атакует украинскую энергосистему, пока мир фокусируется на обострении между Израилем и Ираном.

Топ-дипломат подчеркнул, что эти удары являются попыткой России усилить давление и террор, одновременно имитируя готовность к мирному диалогу с Западом. В таком контексте удары по Кременчугу выглядят особенно цинично.

Андрей Сибига призвал международных партнеров не ограничиваться заявлениями, а ударить по энергетическому сердцу России.

Он отметил, что для этого нужно снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов, ввести дополнительные ограничения против теневого флота России и его капитанов, а также в целом усилить санкции против энергетического сектора РФ.

"Ударьте по Путину там, где это больно – это будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу", — подчеркнул министр.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует дальнейшие атаки против украинской энергетики, в частности существует угроза инфраструктуре атомной генерации.

Украинский лидер рассказал, что провел совещание с военными, Службой безопасности Украины и правительственными чиновниками по защите инфраструктуры от российских ударов. По его словам, "нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно".



