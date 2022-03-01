Международный трибунал для Путина: что это значит

фото из открытых источниковВерховная Рада обратилась в Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций с предложением создать специальный трибунал для расследования преступлений режима действующего президента Российской Федерации Владимира Путина против государств мира.
Директор Украинского института морского права и безопасности, юрист-международник Богдан Устименко объяснил нашему изданию, о чем идет речь.
"Международные трибуналы для судебного преследования лиц, виновных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права, не раз создавались Советом Безопасности ООН. Например, были созданы отдельные трибуналы, территориальная юрисдикция которых распространялась на территорию бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия (создано в 1993 году; месторасположение — Гаага), а также территорию Руанды (трибунал создан в 1994 году)", – рассказывает специалист.
По его словам, целью таких международных судебных органов является осуждение физических лиц, виновных в нарушении законов или обычаев войны, геноциде, преступлениях против человечности, серьезных нарушениях международного права, в частности, Женевских конвенций 1949 года.
"Упомянутые трибуналы осуждают не только лиц, которые отдавали преступные приказы и принимали участие в их подготовке, но и исполнителей этих приказов, а также всех, кто способствовал их исполнению. Такие лица несут личную уголовную ответственность, – подчеркивает Богдан Устименко.
Он акцентирует, что тот факт, что действовавшие подчиненные, выполняя приказ руководства/руководителя, может лишь смягчить, но не освободить от уголовной ответственности.
"К некоторым лицам, признанным виновным в совершении преступлений, международные трибуналы применяли такой вид наказания, как пожизненное лишение свободы, – отмечает Богдан Устименко. – В то же время, бывший президент Югославии Слободан Милошевич, обвиненный в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, умер в специально созданной тюрьме в Гааге, так и не дождавшись приговора международного трибунала".
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