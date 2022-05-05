Международная донорская конференция в Польше: сколько средств собрано для Украины

5 мая в Польше состоялась международная донорская конференция. Для помощи Украине собрали $6,5 млрд., а Польша выделит дополнительно от себя 100 млн. евро. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление заместителя председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк.

По итогам встречи для Украины собрали $6,5 млрд.

"В Варшаве состоялась международная донорская конференция, по результатам которой собрано $6,5 млрд помощи для Украины! Кроме того, дружественная нам, сестринская Польша дополнительно выделит от себя 100 млн евро на гуманитарную помощь украинцам. Искренне благодарим за поддержку и веру в Украинский народ!" Вместе приближаем победу Украины", — говорится в сообщении.













Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Румыния выделит 70 млн евро для поддержки украинской экономики. Власти Румынии выделят 70 миллионов евро финансовой помощи в поддержку экономики Украины. Об этом в своем выступлении заявил премьер-министр Румынии Николае Чуке на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве, сообщает "Интерфакс-Украина". По словам главы румынского правительства, эти деньги пойдут в помощь украинским переселенцам. Чуке отметил, что ранее румынское правительство предоставило более 6 млн евро в поддержку Украины, а также оказывало гуманитарную помощь. Премьер-министр Румынии добавил, что его страна также либерализировала транзит украинского экспорта через румынскую границу. В частности, это касается перевозки сельскохозяйственной продукции. Инициаторами мероприятия выступили премьер-министры Польши и Швеции Матеуш Моравецкий и Магдалена Андерссон.