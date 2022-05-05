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Международная донорская конференция в Польше: сколько средств собрано для Украины

Польша дополнительно выделит от себя 100 млн. евро на гуманитарную помощь украинцам

5 мая 2022, 18:20
Автор:

Лиля Воробьева
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5 мая в Польше состоялась международная донорская конференция. Для помощи Украине собрали $6,5 млрд., а Польша выделит дополнительно от себя 100 млн. евро. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление заместителя председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк.
По итогам встречи для Украины собрали $6,5 млрд.
"В Варшаве состоялась международная донорская конференция, по результатам которой собрано $6,5 млрд помощи для Украины! Кроме того, дружественная нам, сестринская Польша дополнительно выделит от себя 100 млн евро на гуманитарную помощь украинцам. Искренне благодарим за поддержку и веру в Украинский народ!" Вместе приближаем победу Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Румыния выделит 70 млн  евро для поддержки украинской экономики. Власти Румынии выделят 70 миллионов евро финансовой помощи в поддержку экономики Украины. Об этом в своем выступлении заявил премьер-министр Румынии Николае Чуке на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве, сообщает "Интерфакс-Украина". По словам главы румынского правительства, эти деньги пойдут в помощь украинским переселенцам. Чуке отметил, что ранее румынское правительство предоставило более 6 млн евро в поддержку Украины, а также оказывало гуманитарную помощь. Премьер-министр Румынии добавил, что его страна также либерализировала транзит украинского экспорта через румынскую границу. В частности, это касается перевозки сельскохозяйственной продукции. Инициаторами мероприятия выступили премьер-министры Польши и Швеции Матеуш Моравецкий и Магдалена Андерссон.








Международная донорская конференция в Польше: сколько средств собрано для Украины

Международная донорская конференция в Польше (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=319282207019984&set=a.243134621301410
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