Между странами Евросоюза вновь появились границы

Власти Чехии и Польши объявили во вторник, 3 октября, что со следующего дня вводят временный контроль на границе со Словакией для пресечения нелегальных миграционных потоков и деятельности проводников мигрантов. Об этом сообщают "Комментарии".

В ЕС действовал Шенген

Как заявил министр внутренних дел Чехии Вита Ракушана, выборочные проверки будут проводиться по всей длине границы таким образом, чтобы как можно меньше ограничивать трансграничное движение. Временный контроль Прага вводит по согласованию с Польшей, которая будет контролировать свою границу со Словакией аналогичным образом, добавил министр.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что Братислава отреагирует на введение Польшей и Чехией пограничных проверок в среду, 4 октября. Ранее Германия усилила контроль на границах с Польшей и Чехией на путях нелегального ввоза в страну людей.

Напомним, что ранее в Европейском Союзе действовали нормы Шенгенской зоны — пространства из 27 европейских государств, отменивших пограничный контроль между собой. Оно получило свое название в честь деревни Шенген (Люксембург), где в 1985 году было подписано одноименное соглашение. В плане международных путешествий Шенгенская зона действует во многом подобно единому государству с пограничным контролем на внешней границе — при въезде и выезде из зоны, но без пограничного контроля на внутренних рубежах государств, входящих в эту зону.

Временно отменить эту норму государства заставил миграционный кризис — проникновение нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через границу Польши. Большинство из них не остаются в Польше, а стремятся попасть в Германию и другие страны Западной Европы. Дополнительно обострил эту ситуация миграционный скандал, в ходе которого стала известно, что официальные органы Польше торговали шенгенскими визами, продав за последние годы нелегалам около 300 тысяч виз.

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