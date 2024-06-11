Между Госдепом США и Офисом президента возросло напряжение: какая причина

Между Офисом президента Украины и Государственным департаментом США в последнее время сложились непростые отношения из-за публичной критики украинских властей со стороны Госдепа, рассказал политолог Владимир Фесенко.

Между Вашингтоном и Киевом растут недоразумения. Фото из открытых источников

"Сейчас у Офиса президента достаточно сложные и напряженные отношения с Государственным департаментом США, а с Белым домом – рабочие и достаточно конструктивные. В частности, вопросы оружия и экономической помощи решаются через советника Байдена Джейка Салливана, а не через Госдеп, как было раньше. Одна из причин – в Офисе президента не очень довольны тем, что Госдеп США начал публично критиковать украинские власти, в частности Офис президента, из-за ситуации со свободой слова, коррупцией и рядом других вопросов. Это не понравилось Офису, поэтому возникли определенные трения", – заявил Владимир Фесенко.

При этом политолог отметил как положительный сигнал, что на саммите мира в Швейцарии присутствует Салливан, а не Блинкен.

"Для меня показательно, что на саммит мира едет советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Я ожидал, что будет дипломат Блинкен, но едет Салливан, фактически архитектор безопасности США. С точки зрения работы над итоговым документом и принятия решений дальнейшей работы, присутствие Салливана в целом является положительным моментом", – подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай может выступить с инициативой проведения собственного Глобального саммита мира, на котором вопрос войны в Украине будет не ключевым, а только в перечне вместе с другими вопросами о глобальной безопасности в мире, заявил политолог Виталий Кулик. По мнению политолога, свой саммит Китай, вероятно, отложит до завершения выборов в США, чтобы вести переговоры о мировой безопасности с новым американским президентом.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО разрабатывает сухопутные коридоры, которые позволят войскам США быстро достигать линии фронта в случае нападения РФ на какую-либо из стран-членов Альянса. Как пишет газета New York Post, этому шагу предшествовали предупреждения лидеров стран-членов НАТО, призывавших западные правительства подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Новые маршруты расширят существующие договоренности, действующие с прошлого года, когда Североатлантический союз согласился иметь 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности во время саммита в Вильнюсе.